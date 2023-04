Plan de México para prevenir tráfico de totoaba es aprobada por la CITIES

La Secretaría de Agricultura informó que la Secretaría General de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) aprobó el plan de acción presentado por el Gobierno de México para prevenir la pesca y comercio ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina.

La aprobación, explicó en un comunicado, se produjo luego que una delegación de representantes de las secretarías de Medio Ambiente, Marina, Relaciones Exteriores y Agricultura viajara a Ginebra, Suiza, el pasado 27 de marzo para sostener un encuentro con representantes de la CITES, en el que se revisó y fue ajustado el plan de acción conforme a las observaciones de este organismo internacional.

Con esta medida, destacó la dependencia federal, se retirará la recomendación a países miembros de suspender todo el comercio con México de especies incluidas en sus Apéndices.

El plan avalado, detalló, considera el cumplimiento de todas las decisiones y resoluciones emitidas por CITES y contempla de siete líneas de acción y 34 metas.

Entre las líneas de acción están las de impedir el ingreso de embarcaciones a la Zona de Tolerancia Cero (Zo) del Alto Golfo de California, así como mantenerla libre de redes de enmalle y fortalecer las acciones de inteligencia para el combate a la delincuencia organizada transnacional que controla el tráfico ilegal de totoaba.

El plan incluye como metas las de i instalar videovigilancia de largo alcance, intensificar patrullajes marítimos, terrestres y aéreos, y destruir redes encontradas en la Zona de Tolerancia Cero (Zo).

Asimismo, destacaron que en el país se reconoce la disposición de CITES para trabajar con la delegación mexicana, reiterando su compromiso con las comunidades que habitan la zona del Alto Golfo de California para lograr su bienestar y el desarrollo sustentable, así como con las familias que aprovechan sustentablemente especies de flora y fauna ayudando a la conservación de la biodiversidad.

