Asumimos la responsabilidad en el peor escenario posible: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- “No se puede enfrentar el mal con el mal”, reiteró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al llamar a atender las causas que originan la inseguridad y la violencia en el país, combatir la desigualdad económica y social, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y ofrecer oportunidades de trabajo, durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, que se realizó en el Colegio Militar.

Aseguró que si trabajan juntos, de manera coordinada, Ejército, Marina, policías Federal, estatales y municipales, en una misma estrategia de seguridad, se podrá alcanzar el propósito de garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, defendió la creación de la Guardia Nacional y sostuvo que el fracaso para combatir la violencia no fue del Ejército, sino de la estrategia que basaron los gobiernos anteriores en el uso de la fuerza.

Al señalar que se vive una crisis de datos, Durazo Montaño sostuvo que trabajan en una plataforma tecnológica que contendrá información de la incidencia criminal, para que cada coordinación pueda recibir en tiempo real la información indispensable, a través de Plataforma México, para una adecuada toma de decisiones.

Sostuvo que quienes critican la iniciativa de la Guardia Nacional, pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza.

El funcionario pidió no comparar al gobierno que encabeza López Obrador con los anteriores pues lo respaldan 30 millones de votos y "no somos iguales, existe una diferencia crucial porque nosotros no tenemos necesidad de mentir a la sociedad".

Indicó que la Guardia Nacional es importante pues será el instrumento que el gobierno necesita para regresar la seguridad a los mexicanos; además, descartó que se pretenda militarizar al país.

"Asumimos la responsabilidad en el peor escenario posible. El miedo, la pérdida de vidas, los secuestros y la extorsión han lastimado por años el corazón de los mexicanos", señaló.

Durante su mensaje Alfonso Durazo dijo que la estrategia no se puede evaluar en tan poco tiempo, por lo que esperan que en 180 días el gobierno pueda dar resultados perceptibles y que se logre un punto de inflexión en los indicadores de delitos.

Recordó que se garantizará la coordinación entre el gobierno federal y estatales para impulsar el Plan nacional de paz y seguridad en la etapa de emergencia que vive el país, pues es una obligación política elemental de promover el entendimiento y la identificación entre los tres niveles de gobierno.

"Sin repartir culpas sumaremos a los gobernadores y presidentes municipales en un trabajo conjunto", agregó.

Participación inédita

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, calificó como inédita la colaboración de todos los responsables de las áreas de seguridad en todo el país con el objetivo de lograr la pacificación, en la que participan en la misma mesa Ejército, Marina, Policía Federal y estatales, y dijo que la actuación de las Fuerzas Armadas será dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos humanos.

Explicó que las conclusiones permitirán a las coordinaciones regionales contar con elementos para la toma de decisiones como parte de la estrategia de seguridad, en la que consideró que el elemento fundamental será la implementación de la Guardia Nacional.

Enseguida, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, agregó que “en el México que hoy vivimos, hablar de paz y seguridad, no puede ser un asunto menor, es un asunto de todos. Quienes tenemos la honrosa misión de servir a nuestra nación, hemos asumido un reto, pacificar a nuestro país”.

“Estamos llamados a no ser reactivos, sino pro activos, y con trabajo al bien común de la ciudadanía. Estamos por el camino correcto”. Al presidente, le dijo, “cuente con nosotros” para lograr dicha misión.

