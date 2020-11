Pleito John y Sabina: Berman llama 'tiranito' a Ackerman

Ciudad de México.- La dramaturga Sabina Berman acusó a John Ackerman de adueñarse de la titularidad del programa de televisión que ambos conducen en Canal Once: John y Sabina.

Esto a pesar de haber firmado un contrato con el canal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde consta que ambos son co-conductores de la emisión, manifestó Berman este domingo en Twitter.

Estimado @JohnMAckerman. Partamos de un par de hechos.

1.El programa donde participamos es propiedad del @CanalOnce.

2.Con el @CanalOnce firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa.



Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores, y gozamos de la — Sabina Berman (@sabinaberman) November 8, 2020

Función que llevaron a cabo durante un año, aseguró la escritora, con la "libertad de expresión sin límites que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado en el País".



"Resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple: no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista", tuiteó Berman.

"Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión, y en un golpe de prepotencia te autonombraste el único conductor: el tiranito del programa".



A partir de entonces, continuó, Ackerman da o quita la palabra a Berman; decide quiénes son los invitados, que se han vuelto sólo aliados políticos del jurista y esposo de la Secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, e incluso decide la publicidad que emite el equipo pagado por Canal Once.



"Mal, John Ackerman. Vandálico. Contrario a los principios de la 4T.

Ahora pretendes que el orden sea así. Tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados (que se han vuelto solo aliados políticos tuyos) y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por @CanalOnce.



"Y te reitero: el programa del Canal Once no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato", enfatizó Berman. "La 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar; aprende a comportarte según acuerdos y contratos -y cordialidad-".



Antes de las revelaciones de la dramaturga, Ackerman había comentado en la misma red social que invitó a Berman a Canal Once por valorar "la pluralidad de voces y el debate informado", pero que cada vez la notaba más incómoda, agresiva e incluso con actitud de sabotaje hacia el programa.



"Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía: @DeniseDresserG", publicó, en referencia al nuevo espacio donde la periodista Carmen Aristegui dialoga con Berman y Dresser.

Invité @sabinaberman a @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado.



Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa.



Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía @DeniseDresserG👍🏾 https://t.co/hdMdMOT7RH — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) November 8, 2020

Con una lista de invitados mayoritariamente afines al Gobierno de López Obrador -como la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la actriz y senadora Jesusa Rodríguez, o la historiadora y esposa del Primer Mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller, John y Sabina ha sido criticado por su marcado sesgo propagandístico.



El espacio incluso sirvió para que la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, arremetiera -sin pruebas- contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. y su coordinadora, Julia Tagüeña, por presunto manejo irregular de recursos.