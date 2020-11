La policía evita enfrentamiento de seguidores de AMLO y Frena

Ciudad de México.- Un conato de bronca se registró esta tarde en el Zócalo capitalino entre policías locales y simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador que exigían el retiro del plantón del Frente Nacional Anti AMLO (Frena).

Alrededor de las 16:30 horas, varias personas identificadas como simpatizantes de Morena y el Mandatario se acercaron al plantón de Frena para demandar el levantamiento de las casas de campaña.



"Fuera frena, fuera Frena", gritaron.



De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, luego de intercambiar insultos, desde adentro del plantón se usó un extintor en contra de dichos manifestantes, por lo que la Policía capitalina reforzó el cinturón de seguridad.

Molestos, los manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas en otro punto del plantón, frente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, pero los elementos antimotines lo impidieron.



Equipados con escudos y cascos, decenas de uniformados de la Policía de la CDMX encapsularon a los manifestantes a la altura del centro joyero, entre Juárez y 5 de Mayo, para evitar que se acercaran al plantón.



"No a la represión, no a la represión", exclamaron al tiempo que negocios del Centro comenzaron a bajar sus cortinas.



"Pedimos respeto a los hermanos de izquierda, ya no vamos a permitir que se nos encapsule, esto es represión, respeto a todas las formas de lucha", demandó una persona a través de un altavoz.



Al lugar se presentó el Secretario de Gobierno de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, quien confirmó que ya está en diálogo con los integrantes de Frena para ver la posibilidad de levantar el plantón o achicarlo.



Los manifestantes lopezobradoristas argumentaron que las casas de campaña instaladas en la Plaza de la Constitución están vacías y que el líder del movimiento, Gilberto Lozano, ya pidió que se levante el campamento.

Desconocen orden de retiro de líderes

Aunque el propio movimiento anunció ayer el desalojo, integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) desconocieron cualquier orden para retirar el plantón del Zócalo capitalino.

Incluso, algunos dijeron desconocer el comunicado que emitió Frena, esto al caminar sobre la única entrada al campamento, la cual es resguardada por al menos cuatro personas que portan radiocomunicadores, cangureras, chaleco y gorras negras.



Uno de los ciudadanos afirmó que Gilberto Lozano, vocero del movimiento de oposición al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es más que cualquier otro integrante de Frena para decidir si el plantón sigue o no.



"Cada quien se retira individualmente, así como Lozano se retiró. Él es como uno de nosotros, él no es más, todos aquí en Frena somos iguales, tenemos los mismos derechos, si él se quiso retirar es su decisión personal, está fuera de Frena, está expulsado de Frena", aseguró.

Ayer, Frena emitió un mensaje en el que aseguraba que, tras 52 días de protesta frente a Palacio Nacional, el movimiento iba a ser desactivado de esa zona para regresar el próximo sábado 21 de noviembre con una manifestación en el Monumento a la Revolución.