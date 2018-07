La corrupción andando... policía pide más 'mordida' a conductor

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales fue difundido un video donde se observa el momento en que un policía de tránsito recibe dinero de un automovilista en la Ciudad de México.

En las imágenes, el policía parece explicarle algo a un sujeto que porta lentes y camisa azul marino, mientras señala una credencial. Por un momento los dos hombres se quedan inmóviles y sin hablar. A continuación, el conductor revisa su pantalón y extrae dos billetes.

El agente menciona algo más y el individuo saca dinero extra de su ropa. Luego de que el agente hace el conteo de lo recibido, se retira tranquilo.

Respecto a este caso, la Unidad de Contacto del Secretario (SSP-CDMX) respondió desde su cuenta de Twitter.

Otro caso similar tuvo lugar el pasado jueves 19 de julio, pero en el Estado de México. De igual forma, en un video se puede apreciar cómo un oficial le marca el alto sin razón aparente a una automovilista. Inmediatamente el oficial le pide que descienda de la unidad, a lo que la conductora se niega: “Primero dime por qué me estás parando”.

El agente argumenta la no circulación del auto y que la ciudadana contiene cosas robadas, a lo que ésta responde: “Yo no robo como ustedes. Ustedes a lo mejor sí roban”. Al ver que la mujer no cede, el uniformado opta por alejarse del automóvil, aborda su unidad y se retira del lugar.

Estos casos de corrupción son muy comunes. Los cuerpos policiales aprovechan la ignorancia de los conductores respecto al reglamento de tránsito y con excusas detienen automovilistas para “pedirles mordida”.