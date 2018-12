Sujeto se lleva en el cofre a un policía de Tránsito

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre que manejaba un vehículo compacto por calles de Estado de México ‘se llevó’ en el cofre, por varios metros, a un policía tras acusarlo de malos tratos durante un operativo.

El sujeto señala que los oficiales se encontraban realizando dispositivos y los acusa de ‘casi tirarlo’. Al acelerar, el uniformado voltea hacia atrás para ver cómo está el camino. Instantes después pide auxilio a las personas que se encuentran cerca: “Apoyo, ¡Ey!”, grita mientras se aferra al cofre del coche para no caer.

Tras varios segundos el conductor alcanza una velocidad mayor, por lo que se le nota rostro de preocupación al encargado de la seguridad, informó Excélsior.

El hombre que conducía a la altura del municipio de Atizapán le pide a su acompañante, quien iba sentada en el lugar del copiloto, que capte en video el momento: “Grábalo, Mari”. “Deja que se vaya, amor”, le pide la mujer. “¿Eh? ¡Déjalos que me alcancen!”, contesta el hombre, a lo que ella le insiste que se detenga.

“Por eso, ustedes son los que están haciendo eso, yo no”, dice el hombre, a la par que el policía le pide que ya pare.

Sin embargo, acelera nuevamente y rebasa a los demás autos que se encuentran en la zona.

“¿Ya estuvo? ¿Ya relax?”, le pregunta, y el agente contesta afirmativamente. “Es que casi me golpean, ya me rompieron mi vidrio”, comenta el conductor.

Finalmente, cuando decide frenar el carro se escucha que llega una patrulla en auxilio de su compañero.

Él es Ricardo, de 47 años, no quiso detenerse cuando policías de tránsito de Atizapán le marcaron el alto porque no traía cinturón de seguridad y no sólo no se detuvo, sino que se llevó al oficial de tránsito en el cofre de su Tsuru.

El oficial explicó lo que ocurrió.