En pleno parque, policías bañan a un indigente

CAMPECHE.- Policías de vialidad de Campeche acudieron a una denuncia ciudadana fuera de serie, llegaron al Parque de la Libertad de Expresión, donde se encontraba descansando José Ángel Chablé, indigente de 75 años de edad.

“Me bañaron porque decían que estaba un poco medió mal y pues ya me siento un poco mejor”, mencionó José Ángel Chablé.

Y es que José Ángel ya llevaba varios días en las bancas del parque y en condiciones altamente insalubres, reporta el sitio web del periódico Excélsior.

Aunque el mencionado parque se encuentra frente al hospital Manuel Campos, nadie hacía nada por ayudar a este adulto mayor.

“Procedimos a comprar jabón, traer agua y practicamos un aseo personal para que el ciudadano se encuentre bien, igualmente se le prestaron los primeros auxilios con los compañeros de la CRUM, que le efectuaron una valoración y afortunadamente el señor se encuentra en perfectas condiciones, su estado de salud está perfectamente bien”, explicó Manuel Montenegro, policía de vialidad.

Estos elementos decidieron bañarlo en pleno parque y al aire libre con el consentimiento del indigente; el baño duró 40 minutos. Luego, procedieron a vestirlo con ropa que no faltó quien la donara al instante.

Esta situación provocó reacciones encontradas entre la ciudadanía que presenció la escena.

“Es un acto humanitario, pero para eso hay otras instancias y los policías están para un tipo de servició”, dijo Salvador López, ciudadano de Campeche.

“No es su trabajo, pero una forma muy buena para ayudar a las personas que están en ese estado”, afirmó Hugo Enrique Pacheco Castillo, otro ciudadano.

“Qué bueno que ya se están humanizando un poco, me da gusto que sigan el ejemplo del otro que acaban de premiar también y que no sean agresivos con la gente que ellos están para servirnos, no para agredirnos”, señaló la ciudadana María Eugenia Campos Casanova.

Tras ser bañado, José Ángel fue examinado por paramédicos para verificar si la ducha no le había alterado sus condiciones cardio basculares y del sistema inmunológico.