¿Policías del “Bienestar”? Propone equipar a elementos con recursos incautados

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció este martes el envío de una iniciativa de ley para que los recursos incautados por el delito de extorsión sean utilizados por el Estado para equipar a las policías estatales y financiar trabajos de inteligencia en el rubro de ciberseguridad.

El secretario de Gobernación hizo el anunció durante la reunión plenaria de presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) de las 32 entidades del país.

Señaló que, a pesar de que el homicidio doloso es de los delitos que generan más inestabilidad, en la actualidad la extorsión es uno de los que más preocupa, pues impacta en todos los rubros económicos y "es muy complicado ganarle la batalla porque tiene diversas tipologías, no es nada más el conocido como derecho de piso, es la extorsión telefónica tradicional, entre otros".

Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, ya que esto contribuye a combatir la impunidad.

"Nada más para que se den una idea, por extorsión telefónica la Unidad de Inteligencia Financiera tiene detectados como 14 mil millones de pesos que nadie reclama porque no existe denuncia y no hay delito" , reveló. Gobernación reconoce que la delincuencia es un "monstruo de mil cabezas".

El titular de la Secretaria de Gobernación puntualizó durante el evento que la lucha contra las bandas criminales no se circunscribe a un solo estado, por lo que debe atenderse de manera coordinada con diversos sectores de la sociedad y reconoció que la delincuencia es un "monstruo de mil cabezas" que no podrá ser destruido si no nos involucramos todos en su combate.

"La delincuencia es un ‘monstruo de mil cabezas’ al que enfrentamos. Tenemos que hacer las cosas mejor, luchamos primero con la desconfianza del ciudadano que por temor o por desconfianza no denuncia una extorsión, la solución no solo puede venir del Estado, tenemos que involucrarnos todos" , señaló Adán Augusto López Hernández.

En el evento, el secretario de estado se reunió con José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco-Servytur; el secretario general, Guillermo Romero Rodríguez; y el tesorero y vicepresidente de Asuntos Fiscales, Octavio de la Torre Stéffano.

Con información de El Universal.