Solo el 14% de policías estatales, cumplen con certificación

Agencia

MÉXICO.- A casi un año de que se cumpla el plazo legal para que todos los policías estatales cuenten con su Certificado Único Policial (CUP), solo 14 por ciento cumple con los cuatro requisitos necesarios.

De 119 mil 133 policías estatales, solo 18 mil 305 están en posibilidad de obtener el CUP al haber aprobado las cuatro evaluaciones a las cuales los obliga la ley: el control de confianza y las evaluaciones sobre competencias básicas, pruebas de desempeño y al menos con la formación inicial requerida.

También te puede interesar: Provocarán lluvias en Sinaloa con químicos

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 80 por ciento de los estatales tiene su control de confianza aprobado y vigente, mientras que 42 por ciento demostró contar con competencias básicas para desempeñar funciones de seguridad, 52 por ciento acreditó la evaluación del desempeño y 85 por ciento cuenta con formación inicial.

Según el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades, con actualización al 30 de abril, 100 por ciento de los elementos debe contar con el CUP para el 9 de septiembre de 2019; el objetivo para este año es contar con 50 por ciento de policías en posibilidad de obtenerlo.

Detalla que la Ciudad de México cumple e incluso duplica con el estándar mínimo...

Además, están pendientes de dar de baja 8 mil 556 estatales que no aprobaron el control de confianza, cifra que demuestra que solo 365 policías reprobados han salido de las corporaciones estatales en seis meses.

De acuerdo con el SNSP, el estado de fuerza real operativo de las policías estatales asciende a 119 mil 133 elementos, lo cual indica que para alcanzar el estándar ideal de 1.8 policías por cada mil habitantes se necesitan 96 mil 22 nuevos elementos y calcula que son necesarios 3.4 años para formar a más policías.

Evaluación vigente de control

Detalla que la Ciudad de México cumple e incluso duplica con el estándar mínimo, al disponer de 4.3 policías por cada mil habitantes e incluso su estado de fuerza real operativo supera en 22 mil 163 elementos al mínimo.

A escala nacional, el SNSP detalló que 18 mil 952 elementos estatales carecen de formación inicial y 25 mil 254 no tienen evaluación vigente de control de confianza. De los más de 119 mil estatales, 60 mil 243 no fueron aprobados en su examen de desempeño y 73 mil 725 no pasó el de competencias básicas.

Con información del portal de noticias Milenio.