Policías secuestrados en carretera de Chiapas, reaparecen en video

Un autobús que transportaba a un grupo de trabajadores de Seguridad Pública del estado de Chiapas que fueron víctimas de un secuestro en la tarde ayer por un grupo armado en Ocozocoautla, aparecieron con vida en un video que circula en redes sociales este miércoles 28 de junio.

Un autobús que transportaba a varios miembros de la Secretaría de Seguridad Pública en Chiapas, fue interceptado el día de ayer 27 de junio, por hombres armados que iban encapuchados.

Los empleados de seguridad pública habían terminado su jornada laboral y fueron transportados en un autobús oscuro que fue detenido a plena luz del día, en la carretera Ocozocoautla-Tuxcla Gutiérrez.

En los videos se puede ver que el autobús estaba completamente rodeado por varias camionetas blancas.

Los secuestradores tenían las puertas abiertas para agilizar el rapto a los polícias y funcionarios.

En el autobus también viajaban mujeres policías, pero los secuestradores decidieron no llevárselas y simplemente las dejaron varadas en la carretera.

Dichas oficiales se encontraban en pánico y llorando al ver cómo se llevaban a sus compañeros a quién sabe dónde.

Las armas que portaban los sospechosos, parecían ser rifles de alto poder, los cuales se mantuvieron apuntando al autobús en todo momento.

Se informó que las personas que iban a bordo del autobus, entre gritos y amenazas, fueron despojados de sus aparatos electrónicos, aumentando su miedo ante la intensa situación.

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se está investigando con todos los recursos posibles el paradero de los secuestrados y recalca lo siguiente: