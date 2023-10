Mario Delgado acusa de ‘política carroñera’ a Xóchitl por apoyo para Acapulco

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, denunció a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) de aprovecharse con lo que está sucediendo en Acapulco Guerrero, tras el paso del huracán Otis, para sacar “raja política”.

Delgado, a la panista de incurrir en prácticas "carroñeras" por tratar de sacar raja electoral en su intención de reclutar voluntarios para “llevar ayuda a Acapulco”.

A través de un video, Delgado afirmó que morenistas de Guerrero, damnificados del huracán "Otis", protestaron por la iniciativa que ha tomado la senadora del blanquiazul.

Hacemos pública una denuncia que nos han manifestado compañeros y compañeras de Guerrero sobre una acción electorera disfrazada de ayuda, convocada por la aspirante a candidata del PRIAN @XochitlGalvez La derecha perversa y carroñera no respeta nada y no tienen el mínimo sentido… pic.twitter.com/OmmWl45dTT

Para el dirigente de Morena, la acción de Gálvez revela que, "aún en la desgracia, quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales, pero no se vale".