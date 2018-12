Diputada organiza “pollotón” y pide coperacha a sus seguidores

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La recién nombrada legisladora federal, representante de Puebla y del Partido Encuentro Social (PES), Nay Salvatori, está realizando una campaña que ella misma califica como “Pollotón” para, en esta época decembrina, recolectar “miles de pollos” y luego regalarlos a las familias que menos tienen”.

La idea causó revuelo en redes sociales, muchos apoyaron la loable iniciativa y comenzaron a preguntar en redes sociales a dónde dirigían sus pollos rostizados, arroz y tortillas, que según la diputada serán donados a familias mexicanas de escasos recursos, publica Reporte Índigo.

También te puede interesar: Prohíben a diputados volar en primera clase

Sin embargo, la duda se sembró en algunos cibernautas y las críticas no se hicieron esperar cuando la representante del pueblo ante el Congreso instó a sus seguidores a depositarle dinero en efectivo a su cuenta personal para que ella misma se encargara de comprar el producto.

“Tengo más de 200 mil seguidores, con un peso que me depositen podremos comprar miles de pollos más para dar esta navidad a los que menos tienen”, dijo la legisladora en un video y agregó que mostraría tickets para transparentar sus compras.

No obstante, esto no gustó nada a algunos cibernautas que comenzaron a especular sobre la manera en que la diputada gastaría el dinero y el trasfondo del llamado Pollotón.

Salvatori realiza esta iniciativa año con año, pero este pidió mayor cooperación pues “no gana como un jeque árabe”, según ella misma confesó.

Mira aquí la convocatoria de la legisladora, ¿le va a entrar a la coperacha para el “pollotón”?:

Viene el pollotón Quien le entra? Tengo más d 200,000 seguidores con un peso q me depositen podremos comprar miles d pollos más pa dar esta navidad a los que menos tienen.

Si no puede apóyame compartiendo este mensaje.

No. Cta 0467928262

Transferencia 012180004679282626

Bancomer pic.twitter.com/utU0JReBuw