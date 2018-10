Muñoz Ledo desmiente a AMLO: diputados no pagarán consulta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, descartó que la bancada de su partido vaya a financiar la consulta sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

Ayer, el vocero del gobierno electo del virtual mandatario Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, dio a conocer detalles de la consulta, a realizarse del 25 al 28 de este mes en mesas de votación a instalarse en 538 municipios y que se prevé cueste 1.5 millones de pesos. Aseguró que diputados de Morena y eventualmente de otros partidos, contribuirían para asumir los costos.

Sin embargo, Muñoz Ledo indicó "los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente, pasó el tiempo en que los diputados de Morena enviaban recursos a la campaña del presidente electo, ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido, no veo posibilidades de que diputados inviertan en un proyecto así, esa consulta debe hacerse a través de órganos calificados".

Oigo a Porfirio Muñoz Ledo con @azucenau decir que el @INEMexico debería organizar la consulta y que el se opone a costearla!!!! @Radio_Formula — Leonardo Curzio (@LeonardoCurzio) 15 de octubre de 2018

Para Muñoz Ledo la consulta sí es legal, pero es parte de un compromiso de López Obrador para consultar a la ciudadanía. "Es una consulta distinta, en realidad es un plebiscito en el que se consulta a la gente antes de hacer una obra administrativa, técnicamente es viable", indicó.

"A mí nadie me ha pedido nada. [...]Nadie le ha pedido a diputados o senadores que cooperen para una consulta. Eso es falso", aseguró y dijo que quien haya declarado eso era "un borrego".

Otra postura

Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que legisladores de su partido sí pagarán la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) mediante "una aportación voluntaria de cada diputado".