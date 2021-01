Precandidato de Morena acusado de violación es ratificado en Guerrero

Jesús Guerrero

Chilpancingo.- Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, asistió este domingo al Consejo Político de Morena en Guerrero, donde se le ratificó como ganador de la encuesta para la candidatura a gobernador y lo que desató diversas reacciones en redes sociales.

En la reunión a la que presuntamente solo asistieron 44 de 99 consejeros, el delegado de la dirigencia nacional de Morena, Salomón Jara, presentó a Salgado Macedonio como el precandidato.

"Félix Salgado fue el ganador de la encuesta que se realizó para la candidatura a Gobernador", expresó Jara.

Felix Salgado Macedonio, candidato de @PartidoMorenaMx en Guerrero, tiene tres denuncias por violación, siendo la más reciente este pasado 27 de enero de 2021.

No olviden su cara.#UnVioladorNoSeraGobernador pic.twitter.com/7iJeGS1sY4 — red eyes (@Nariz_De_Bolita) January 31, 2021

En el salón Cuicali, en el centro de esta Capital, se desarrolla la sesión de Consejo, con solo dos puntos: informe de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el candidato a gobernador y la política de alianzas.

El senador con licencia estuvo unos 20 minutos en la asamblea y salió entre una multitud, que no guardaba la sana distancia y le gritaba "¡Toro, Toro, Toro!".

Antes de subir a una combi con lámina oxidada, que afirmó será su vehículo oficial de campaña, el exalcalde de Acapulco afirmó a medios que todavía no es candidato y que estuvo en la reunión para dar un saludo en calidad de coordinador estatal de Morena.

MORENA designando a Salgado Macedonio como candidato para la gubernatura de #Guerrero.

MORENA un partido que apoya a lo peor de la sociedad, a un ser despreciable, a un acusado de abuso sexual. #UnVioladorNoSeráGobernador pic.twitter.com/B2u6J2DyKN — FER MX 🇲🇽⚔🇺🇸 🎖 (@Fer_MX10) January 31, 2021

Además de este consejo, el presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos, también convocó a otra reunión a la que solo llegaron él y tres consejeros, lo que evidenció la división en el partido.

En entrevista, el también diputado local calificó de ilegal la asamblea convocada por Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de Morena, por no reunir la mayoría de consejeros.

"Yo calculo que entre unos 40 o 45 consejeros no llegaron, unos por el semáforo rojo de la pandemia y otros por la confusión de que se estaba convocando a dos sesiones", expresó Luis Enrique Ríos, quien forma parte del grupo político del ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval, ex aspirante a la candidatura a gobernador.

Lo de Félix Salgado Macedonio no es cuestión de ideología. Aquí todas las mujeres nos unimos en una sola voz para decir 👇🏼#UnVioladorNoSeraGobernador



Darle poder a ese depredador, sería poner en riesgo a más mujeres.

pic.twitter.com/iQxX1rlDob — Fernanda (@FerBetancourt9) January 31, 2021

Salgado Macedonio libró el pasado 20 de enero una denuncia por violación, luego que la Fiscalía de Guerrero determinó que el delito prescribió por ser denunciado 22 años después.

Sin embargo, todavía le queda pendiente una carpeta de investigación más por presunto abuso sexual en contra de una ex trabajadora de la Jornada Guerrero, en 2016, y otra denuncia más por abuso que fue entregada a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

