Precio de Bitcoin este jueves 09 de julio de 2020

Ciudad de México.- El precio de Bitcoin (BTC) puede colapsar con fuerza, pero no tanto hasta el punto de terminar costando USD 0, porque un hombre lo comprará todo.

En tuits del 9 de julio, el emprendedor y abierto alcista de Bitcoin, Alistair Milne, reveló que había realizado un pedido de 18.52 millones de BTC (USD 174 mil millones), más que el suministro actual, en el exchange de Bitfinex.

I hereby confirm that #Bitcoin will never go to zero (at least on @bitfinex)



I'm buying them all at $0.01 🤣 pic.twitter.com/t2f6J6YPor