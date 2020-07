Precio de Bitcoin este miércoles 15 de julio de 2020

Ciudad de México.- Bitcoin (BTC) estableció otro récord de dudas el 15 de julio, ya que su volatilidad realizada cayó a su nivel más bajo registrado en tres años.

Según los datos del recurso de análisis en cadena, Skew, la volatilidad realizada en 30 días registró su lectura más pequeña desde 2017 esta semana.

#bitcoin realized volatility on a three years low, Tesla is eating bitcoin's lunch! pic.twitter.com/D32nj5QSSt