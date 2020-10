Preocupa uso excesivo de fuerza de policías de EEUU contra mexicanos: Cónsul

Isabella González Von Hauske

MÉXICO.- El Cónsul de México en San Diego, Carlos González, aseveró que es preocupante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estadounidenses en contra de dos migrantes mexicanos que fallecieron en menos de cinco días en dicha zona en California.

"Al gobierno de México lo que le preocupa es el uso desproporcionado de la fuerza contra sus connacionales y lo que sí da cuenta es que hay una necesidad permanente de entrenamiento, y por parte de México, una demanda persistente para que no se use fuerza letal cuando se trate sobre todo de personas que no están armadas, como probablemente sucedió en estos dos casos", expuso en entrevista brindada a Grupo Reforma.

Encuentros fatales

"En menos de cinco días, dos nacionales mexicanos han tenido encuentros fatales con oficiales encargados de aplicar la ley", añadió.

La madrugada del 19 de octubre, José Alfredo Castro Gutiérrez falleció luego de que un elemento de la policía de San Diego le disparó, y el 23 de octubre, un segundo mexicano murió tras un encuentro con agentes de la Patrulla Fronteriza en uno de los puentes peatonales de San Ysidro y Tijuana.

El domingo, el gobierno de México informó que solicitó a autoridades de Estados Unidos esclarecer la muerte de los dos mexicanos.

González detalló que, tanto por teléfono como por escrito, el Consulado de México en San Diego pidió al jefe de policía en San Diego y al jefe de la Patrulla Fronteriza de la zona una investigación transparente, imparcial y expedita.

"Tan pronto supimos de ambos incidentes, yo me comuniqué con el jefe de la policía y con el jefe de la Patrulla Fronteriza. Ahí les adelantamos que pediríamos una investigación transparente, imparcial y expedita para cada caso y lo pusimos por escrito de inmediato", dijo.

Buscan evidencias

El Embajador detalló que se recurrió también a los abogados consultores del Consulado para pedir evidencias, específicamente videos, de lo sucedido en ambos casos.

Aunque las autoridades mexicanas todavía no conocen a detalle las circunstancias de los encuentros fatales, González refirió que hay una posibilidad de que ambos mexicanos presentaran problemas de salud mental, lo que los hacía más vulnerables frente a los agentes de seguridad estadounidenses

Además, señaló que es probable que ninguno de los mexicanos estuviera armado.