Presenta AMLO memorándum contra influyentismo

Antonio Baranda

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum para evitar el influyentismo en la Administración Pública Federal, incluso de parte de su familia cercana o distante.

El Mandatario instruye a Secretarios de Estado, directores de empresas u órganos paraestatales, y servidores públicos en general a no permitir bajo ninguna circunstancia el influyentismo, la corrupción, el amiguismo y el nepotismo.

"Ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen", señala el documento.

Fechado el 13 de junio, el memorándum 01/06/13/19/16 subraya que todos están obligados a cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos.

"En consecuencia, le reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'", advierte.

"Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie".

López Obrador subrayó que, en el caso de sus familiares, ni siquiera recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono.

"Nada de nada", sentencia el memorándum.

De no cumplirse dicha "recomendación", advierte el Presidente, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.

El pasado 3 de junio, López Obrador anunció que firmaría un memorándum para evitar actos de influyentismo e impedir a "vivales" aprovecharse con su nombre.