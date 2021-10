Presentan decálogo para jugar de manera segura videojuegos

A raíz de la inseguridad que se encuentran viviendo los niños y adolescentes a través de los videojuegos, el gobierno de AMLO invitó a los padres de familia conocer un decálogo como materia de seguridad para los menores.

“La simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para dañar la paz y seguridad de los niños” dijo Rosa Icela Rodríez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este breve decálogo es para que los padres debatan con sus hijos y de esta forma generar un espacio más seguro en los juegos en línea.

Decálogo:

Rosa Icela Rodríez mencionó que tienen la certeza que junto se avanzará la construcción de la paz y deja en claro que no se está ‘satanizando’ a la tecnología sino que se trata de hacer un uso responsable.

Ante el avance de la delincuencia cibernética, @rosaicela_ recomendó: 1) no chatear con desconocidos, 2) establecer horarios de juegos, 3) no utilizar cuentas de correo personal, 4) no proporcionar datos personales, telefónicos, ni bancarios. pic.twitter.com/ldKhiFFxza