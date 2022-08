Presentan iniciativa para homologar el delito de feminicidio en México

Para evitar la obstaculización de la judicialización del delito de feminicidio e inhibir esta problemática que afecta al país, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es urgente homologar el delito en todo el territorio nacional.

La senadora declaró que contar con un tipo penal único, así como una solución ágil y respetuosa del régimen constitucional que contribuya a la nueva forma de protección de la dignidad de las mujeres, es más que necesario.

En la serie de Diálogos Parlamentarios, "Iniciativa de tipo penal de feminicidio", la Legisladora de Morena recordó que a inicios del mes de julio presentó, en colaboración con la senadora Gabriela López Gómez, una iniciativa en la materia, la cual busca combatir la impunidad y prevenir cualquier posible error en la integración de las carpetas de investigación derivado de las diferencias que hay entre los códigos penales estatales.

Dicha propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer criterios que permitan a las autoridades de todos los estados aplicar los mismos parámetros de razonamiento y argumentación para investigar y sancionar este delito.

Por otro lado, buscan que las autoridades puedan contar con un parámetro de razonamiento y argumentación, que les permita impedir cualquier resquicio de imparcialidad o error en la integración de las carpetas de investigación.

La senadora destacó que los feminicidios aumentaron un 137 por ciento, entre 2015 y 2021:

El 97.7 por ciento de ellos no son denunciados, ya que las autoridades se han quedado cortas para hacer justicia debido a la forma en que se tipifica el delito varía en las entidades federativas.

Promueven la homologación en las 32 entidades federativas

De igual manera, la presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios de niñas y adolescentes, senadora Gabriela López Gómez, indicó que este grupo de trabajo tiene el principal objetivo de promover la homologación de este delito en el marco normativo de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con el comunicado, detalló que la propuesta de reforma busca establecer un tipo penal único en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que aplique en todo el territorio nacional.

Además, busca unificar la pena en todas las entidades federativas para que se establezca una sanción de 40 a 60 años de prisión.

Dicha pena se podrá agravar hasta en una tercera parte cuando:

La víctima sea menor de edad

El delito sea cometido por dos o más personas

Sea cometido en presencia de alguien con quien tenga un vínculo de parentesco

"La ley no es suficiente, pero sin ella no es posible empezar a resolver problemas", dijo la legisladora de Morena, quien reconoció que esta reforma no erradicará esta problemática, pero si ayuda a contar con una legislación más robusta y uniforme.