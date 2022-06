Presentan “Ley Monse” en Veracruz: Buscan castigar a cómplices de feminicidas

Durante la sesión ordinaria de este jueves 2 de junio, la "Ley Monse", que propone sancionar a quienes encubran a presuntos feminicidas o que los ayuden a huir, fue presentada al pleno del Congreso de Veracruz y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La propuesta fue presentada por la legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines, y se sumaron las diputadas de la oposición:

Así como los diputados: Ramón Díaz Ávila (PT) y Othón Hernández Candanedo (PAN).

“Esta Ley va por Monse , pero también va por todas las víctimas de feminicidios y sus familiares. Va por que no haya más delincuentes de todo tipo en las calles porque fueron encubiertos. Va porque las mujeres vivamos libres y seguras, pero sobre todo, va por un Veracruz mejor para todas y todos”, declaró la diputada del PRI .

La portavoz de la colectiva feminista "Las Brujas del Mar", Arussi Unda Garza, destacó que la propuesta ha sido elaborada con diversos expertos y funcionarios de instituciones estatales con el fin de que no sea declarada anticonstitucional.

“Justamente, en un inicio, lo que se estuvo cuidando era eso, que no atropellaran los derechos humanos de nadie por tener relación con algún tipo de delincuente; el que no llegara a ser anticonstitucional; el que no abonara persecución, a criminalización”, afirmó.