Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo insta a AMLO a no abandonar desaparecidos

Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador responder a los ciudadanos que votaron por él y no abandonar a quienes buscan a los desaparecidos.

Invitada a la mañanera del tabasqueño, la activista advirtió que, aunque no dará consejos al Mandatario, sí le pediría gobernar para el pueblo.

"El valor que tiene la mano de un presidente es muy importante, yo deseo que el presidente no abandone a su pueblo en esto. No tengo por qué darle un consejo, pero si el derecho de una abuela que soy, una mujer y una de Sudamérica, de que los que gobiernan es para el pueblo y nunca deben olvidar nada de lo que el pueblo necesita" .

Entrevistada antes de iniciar la mañanera, la defensora de derechos humanos consideró que América Latina debe unirse para exigir el "nunca más". Manifestó, también, que seguirá en la búsqueda de la justicia.

"Tengo 92 años, voy a seguir mientras pueda, con bastón, silla de ruedas, no importa, mientras esto funcione, siga lúcida y el corazón lata, voy a estar ayudando a encontrar a los nietos que faltan, castigo, justicia, no venganza, y, sobre todo, no olvidar" , expresó.