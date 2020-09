Crece en más de 100% el presupuesto 2021 para obras prioritarias de la 4T

Ciudad de México.- El Gobierno federal propuso para 2021 un presupuesto con recortes a dependencias y estados, con un fuerte impulso a sus programas prioritarios, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Según el Paquete Económico entregado por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso, el próximo año se propone un gasto neto total de 6.25 billones de pesos, 0.3 por ciento menor en términos reales al aprobado para 2020, con un ajuste a la baja para 12 dependencias y con un recorte de 5.5 por ciento en recursos para estados,



En contraste, la propuesta es destinar 64 mil 603 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y el Tren Interurbano México-Toluca, monto que será 103 por ciento superior al monto destinado este año a dichas obras.



El mayor monto será para el Tren Maya, al que se proponen 36 mil 288 millones de pesos, 48.5 por ciento más que los 24 mil 440 millones de pesos que se aprobaron este año para el proyecto.

"(Con estos recursos) se dará continuidad a la construcción de los tramos 1, 2, 3 y 4. Se iniciará la construcción de los tramos 5 y 6, para con ello alcanzar 45 por ciento del avance total de la obra", señalan los documentos.



Para la construcción de la refinería de Dos Bocas se prevé destinar 9.1 por ciento más que el presente año, pasando de 41 mil 256 millones de pesos, a 45 mil 050 millones de pesos en 2021.



El Aeropuerto General Felipe Ángeles o Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá 21 mil 315 millones de pesos en 2021, un aumento de 296.8 por ciento.



Por último, para seguir con las obras del Tren Interurbano México-Toluca, una obra que se inició en la administración anterior, se propone destinar 7 mil millones de pesos, un incremento de 246 por ciento.



El Proyecto de Presupuesto propone además 135 mil 65 millones de pesos a la Pensión para Adultos Mayores, que es el programa social con más recursos.



También destacan entre los programas prioritarios, 33 mil 171.6 millones de pesos a becas nivel medio superior, 31 mil 937 millones de pesos a becas de nivel básico, 28 mil 929.9 millones al programa Sembrando Vida y 20 mil 600 millones de pesos a Jóvenes Construyendo el Futuro.



Para 2021 se espera que 12 dependencias y 3 órganos autónomos tengan recortes. Sufrirán ajustes Cultura, Gobernación, Hacienda, Energía, Función Pública, Relaciones Exteriores y del Trabajo. También Tribunales Agrarios, la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.



En la entrega del Paquete Económico, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la actual crisis económica no permite márgenes de acción amplios y advirtió que no hay presupuesto perfecto.



"A los ciudadanos les digo que no están solos y que de ésta vamos a salir juntos", concluyó.