¿Ya viste qué se aprobó en el Presupuesto de Egresos?

CIUDAD DE MÉXICO.-La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) para el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la madrugada del lunes.

Luego de tres horas de discusión y con 303 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, el dictamen de decreto fue avalado por Morena, PT, PES y el PVEM, que lograron 312 votos, mientras que en contra estuvieron el PAN, PRI, PRD y MC, con 154 votos y cero abstenciones, publica Huffington Post.

Las fracciones del PAN y PRI acusaron que no había debate y que no se prestarían a "una farsa", por lo que después de iniciar la discusión en lo particular abandonaron el recinto de San Lázaro.

Este presupuesto aprobado da lugar a una cifra de 5.8 billones de pesos para su ejercicio en el gasto público y de dependencias federales en 2019. Esta cifra es un 6.4% superior a lo que se presentó para el 2018, en el último año de gestión de Enrique Peña Nieto.

Los recortes

La ley de egresos aprobada incluye recortes a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE); el Poder Judicial o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para distribuirlos en áreas como el sector agrícola, protección al medio ambiente o las universidades públicas, de acuerdo con El País.

Se redujeron 16 mil 756 millones de pesos. Al Poder Judicial de la Federación le quitaron 6 mil 285 millones de pesos, al asignar 21 mil 745 millones.

Para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hubo una reducción de 227.2 millones de pesos, esto a pesar de que resolverá las denuncias que emanen del nuevo Sistema Anticorrupción.

El INE tendrá 15 mil 363 millones de pesos, lo que significa casi mil millones menos respecto al proyecto original. La CNDH tendrá mil 809 millones de pesos, mientras que en un principio le fueron asignados mil 971 millones.

Otro de los afectados fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que tendrá un ajuste de 280 millones de pesos. Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le redujeron 37 millones de pesos.

Reasignaciones

Los diputados aprobaron aumentos de 20 mil 524 millones de pesos. El campo fue el sector más beneficiado.

De esta manera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tendrá 8 mil millones de pesos adicionales; la Universidad Nacional Autónoma de México recibirá 2 mil 500 millones más de lo que se presupuestó en un inicio; la Secretaría demedio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ganó 4 mil 500 millones de pesos, detalló El País.

La PGR también tuvo ampliaciones por 22.8 millones de pesos, mientras que para la Secretaría de Marina el presupuesto aumentó de 29 mil 583 millones de pesos a 32 mil millones.