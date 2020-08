Los del PRI son una pandilla de asesinos, AMLO peligra: Fernández Noroña

Ciudad de México.- El vicecoordinador de la bancada del PT y aspirante a la presidencia de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está equivocando y dijo que sería un error entregarle la Cámara de Diputados, a quienes calificó de una “pandilla de criminales”.

En una conferencia de prensa en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña aseguró que iba a esgrimir un argumento muy fuerte y acusó que el PRI ha asesinado a su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio y a su secretario General, José Francisco Ruiz Massieu.

“No les quería dar el argumento directo porque es muy fuerte, pero lean las atribuciones de la presidencia de la Cámara de Diputados, lean las atribuciones y no me hacen caso, yo les voy a decir una sola: la seguridad del compañero Presidente siempre está en un vilo, nuestro compañero se juega la vida todos los días, eso está a los ojos de todos, es un compañero excepcional, valiente y determinado, y dijo:

'No quiero nada, que el pueblo me cuide' ¿y si le pasara algo?, el PRI, lo digo, duro, claro, asesinó a su candidato a la Presidencia en 1994 a Luis Donaldo Colosio, asesinó a su líder a la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu, el mismo año, son una pandilla de asesinos, ¿qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño?, ¿quién asume la Presidencia temporalmente..?

La presidencia de la Cámara de Diputados… el PRI, el PRI y dirán: 'ahhh entonces estás de ambicioso con eso…' nombre yo quiero ser Presidente por seis años, yo quiero ser candidato en 2024. Nosotros no estamos jugando una ambición vulgar, estamos defendiendo al movimiento, estamos defendiendo a la 4T”, aseguró Noroña en conferencia de prensa en San Lázaro.

Además, aseguró que ya el PT tiene a varios diputados de Morena firmados para pasarse a su fracción; sin embargo, no lo han aceptado porque quieren que esa bancada mantenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

“Daré un argumento que yo no quería hacer público, porque es un argumento delicado, porque es un argumento que puede ser tergiversado, porque es un argumento que puede ser sacado de contexto y yo espero que no se haga porque lo digo con toda responsabilidad: yo le he dicho a mis compañeros de Morena, porque nos los hemos cuidado mucho, todo el fin de semana tuvimos una campaña odiosa y que traicionábamos a Morena y que por nuestra culpa y nuestra ambición perdíamos la Mesa Directiva y es falso, absolutamente falso. Tenemos varios diputados de Morena firmados que se pasan a nuestras filas, pero no lo hemos aceptado para que no pierda la Junta de Coordinación Política”.

Además, dijo que ellos se mantienen en su posición de presidir San Lázaro y la suerte no está echada, pues buscarán en la reunión de coordinadores de esta tarde que les den la oportunidad de presidir San Lázaro.

Además, explicó que si el PRI logra ganar y presentar una propuesta para la presidencia de la Cámara de Diputados, no ve cómo obtenga las dos terceras partes de los votos, y adelantó que el PT va a votar en contra de cualquier priista.