PRI pide expulsión de Osorio Chong ; ‘no me van a amedrentar’, respondió

En medio de la división que afecta al PRI, ayer se demandó la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada tricolor en el Senado, sin embargo, el funcionario respondió que no se dejará amedrentar.

Durante la sesión del Consejo Político Nacional (CPN), Erubiel Alonso Que, dirigente del Movimiento Territorial, consideró que la actuación del senador atenta contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.

"Propongo la expulsión del hoy coordinador de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong. Se debe contar con militantes que sean leales a sus principios ideológicos, para cumplir con las finalidades previstas en el segundo párrafo Bases I del Artículo 41 de la Constitución", indicó.

Tras expresar su apoyo al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, con quien Osorio ha tenido enfrentamientos públicos, Alonso afirmó que esos principios deben demostrarse no sólo con palabras, sino con acciones en lo privado y en lo público.

"En consecuencia, con las conductas realizadas por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, establecidas en los artículos 250 y 148 del Código de Justicia Partidaria, porque su actuar atenta de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido", sostuvo.

Alonso, quien fue nombrado por "Alito" como líder del Movimiento Territorial en octubre de 2021, informó que presentó la petición hace dos días ante la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional, es decir, el mismo día que la presencia del líder nacional priista en la plenaria de los senadores forzó a Osorio Chong a suspender los trabajos.

Indicó que la solicitud de expulsión fue suscrita por 25 consejeros y negó haber consultado el tema de manera previa con Moreno.

De acuerdo con fuentes del tricolor, la propuesta fue turnada a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

La petición de Alonso Que ocurre después de que Osorio Chong y Moreno se enfrentaron públicamente tras la suspensión de la plenaria de los senadores.

El coordinador parlamentario le reclamó a "Alito" incumplir el acuerdo de llegar a la Cámara alta una vez concluido el cónclave.

En respuesta, Moreno lo acusó de tener un comportamiento servil con el Gobierno federal y señaló que su desempeño ha generado descontento al interior de la bancada, debido a que no convoca a reuniones y no asiste al Senado ni se presenta en el partido.

Osorio Chong aseguró que no se dejará amedrentar por el líder nacional de su partido, Alejandro Moreno, a quien acusó de estar atrás de la solicitud de expulsión en su contra.

Adelantó que está listo para defenderse ante las instancias partidistas, después de que Erubiel Alonso pidió su salida del tricolor.

"Por ellos, la militancia, voy a seguir adelante. A mí no me amedrentan, si quieren abrir un proceso, adelante, estoy listo para defenderme, a ver quién resulta más priista", retó.

El senador lamentó que Moreno busque en la militancia una actitud sumisa, como si se tratara de empleados.