Primera persona vinculada por caso de feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos

Oscar Luna

MÉXICO.- Analí C.H., directora del Centro de Salud en donde Mariana Sánchez hacía su servicio social en Ocosingo, Chiapas, fue vinculada a proceso este viernes.

Según medios locales, durante la audiencia de este día el juez de control le dictó prisión preventiva.

La mujer fue detenida el sábado pasado por su probable participación en el delito de abuso de autoridad en el caso del feminicidio de la joven pasante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Mariana fue encontrada muerta por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento en su habitación el pasado 28 de enero tras haber denunciado dos meses antes haber sido víctima de abuso sexual.

Mariana, pasante de medicina llevaba cinco meses trabajando como médica en prácticas en un centro de salud público de una comunidad marginal en el estado de Chiapas, Nueva Palestina (en la zona zapatista de Ocosingo). Y desde que la trasladaron a dicha localidad en agosto del año pasado, Sánchez le había contado a su madre el infierno que vivía. Después de que una noche de noviembre un compañero borracho forzara su cuarto para abusar de ella, acudió a la policía y puso una demanda por acoso y abuso sexual.

Se informó que la joven también interpuso una queja en noviembre ante la Universidad Autónoma de Chiapas, responsable de su educación en los últimos meses prácticos de su carrera.

¿Fiscalía busca responsabilizar a Mariana de su propia muerte?

Recientemente el tabloide español El País publicó que las pesquisas se centran en señalar a un único culpable de su muerte: ella misma. Debido a que entre los primeros testimonios que se recaban en el expediente de Mariana Sánchez, destacan opiniones que deploran su conducta, como las siguientes: “Era sucia, desordenada, no hablaba con nadie...”.

La defensa de la familia trabaja estos días en la imputación del doctor como principal sospechoso. Y especialmente, trata de presionar a la Fiscalía para que revise su expediente y se mantenga acorde al protocolo de violencia de género. “Mariana no se suicidó, a Mariana la mataron”, insiste su madre. “Hay inconsistencias en el expediente. No queremos venganzas ni chivos expiatorios. Nosotros solo queremos saber qué pasó. Aquí solo nos tratan de convencer de que se suicidó, pero lo presentado no es suficiente”, añade su abogado.

(Con información de Agencia Reforma y El País)

