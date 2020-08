Conoce cuál será el proceso de fabricación de la vacuna que aplicará México

Ciudad de México.- La sustancia activa de la posible vacuna contra Covid-19, que producirán Argentina y México para Latinoamérica, llegaría congelada al país, donde se terminará su fabricación, detalló Alfredo Rimoch, director general de Laboratorios Liomont.

"El producto llegará congelado, a menos 65 grados, de Argentina. Tendrá que almacenarse por un periodo no muy largo, corto, y después será descongelado bajo ciertos estándares y principios tecnológicos que se están implementado, porque es algo muy particular", explicó en la conferencia de resultados de la estrategia Juntos por la Salud.



Detalló que Laboratorios Liomont, farmacéutica encargada de concluir en México la producción del biológico desarrollado por AstraZenaca y la Universidad de Oxford, a través de un convenio con la Fundación Carlos Slim, cuenta con la capacidad y tecnología para participar en este proceso.



"Estamos listos, estamos capacitados, tenemos la infraestructura y tenemos toda la voluntad para hacer un proyecto muy exitoso", destacó.

Explicó que, desde 2015, se dieron a la tarea de desarrollar y construir tecnologías e infraestructura para poder hacer frente a una situación de crisis, como la que se vive ahora.



"Se hicieron todos los análisis, la visitas por los especialistas y se definió que sí era la tecnología adecuada. Es una tecnología bastante sofisticada", afirmó.



Rimoch sostuvo que para fabricar las 250 millones de dosis y hacer el llenado del producto en México, se usará lo más avanzado en la tecnología farmacéutica, que consiste en usar bolsas de un sólo uso, bajo un entorno de aisladores, con la zona séptica controlada dentro de un espacio estrecho.



Agregó que, en primera instancia, la vacuna será manejada por los Gobiernos, sin fines de lucro, y ya evalúan la posibilidad de suministrar más dosis porque no serán suficientes sólo 250 millones para toda la región.



En tanto, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que sin el presupuesto de la Fundación Carlos Slim esto no habría sido posible, porque el Gobierno de México no habría podido disponer de los recursos para esta primera etapa.