Se equivocaron: cuerpos encontrados no eran de familia en Celaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Zamarripa, procurador de Justicia de Guanajuato ha confirmado que hubo una confusión en el tema de los cuerpos desaparecidos de una familia en Celaya, el presunto hallazgo que se había confirmado no corresponde a los de la familia Bustos Escogido, desaparecidos después de una fiesta el 29 de abril.

De acuerdo con el portal Excélsior, de esta manera se desmiente la información del pasado 4 de mayo, cuando la misma Procuraduría estatal aseguró que dicha familia había sido ubicada y que los cuerpos correspondían con las características de las seis personas desaparecidas.

De esta manera Julio César Bustos, Yolanda Escogido, Gustavo Ángel Bustos, Luis Eduardo Escogido, Brian Jesús Ortiz y Marín Alejandro Rosas, siguen en calidad de desaparecidos.

El procurador no informó sobre el número de cadávares encontrados en la fosa de Santa Rosa de Lima, Villagrán, pero extraoficialmente se habla de más de 20 cuerpos.

Se sabe que la comunidad donde fueron encontrados los cuerpos es un punto rojo debido a la presencia del crimen organizado.

Dos ya los tenemos identificados y es posible que más tarde me puedan corroborar dos preliminares más. Yo no puedo adelantar a decir una cantidad de personas a las que corresponden esos restos humanos. Nosotros no podemos decirte cuántos, sí te puedo decir que son más de seis”, expresó Zamarripa.

Los integrantes de la familia Bustos Escogido desaparecieron de forma misteriosa, en la colonia Los Naranjos, en Celaya, Guanajuato, luego de haber tenido una fiesta la noche del 1 de mayo.

En la previa, agentes de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato habían realizado el rastreo de la camioneta en la que se habrían llevado a la familia y, luego de realizar cateo de domicilios y presentación de personas, dijeron haber encontrado los cuerpos que corresponden con las características de las personas desaparecidas.