Cae la economía 1.6% en México; afortunadamente no cayó más: AMLO (Video)

Ciudad de México.- Durante el primer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un descenso real de 1.6 por ciento respecto al último trimestre del año previo, con lo que acumula cinco caídas a tasa trimestral, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), datos que por cierto, fueron tomados con “calma” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los primeros tres meses del presente año, tanto la industria como los servicios vieron caer su PIB 1.4 por ciento, mientras que las actividades agropecuarias lo incrementaron 0.5 por ciento respecto al trimestre previo.

Comparado contra el primer trimestre de 2019, el PIB del mismo lapso de 2020 registró un descenso de 2.4 por ciento.

En la mañanera se presentó una lámina para el debate.



*En el primer trimestre ante la crisis:



Zedillo -5.7% del PIB

Calderón -5.1% del PIB

AMLO -1.6% del PIB



La importancia que tiene el no permitir la corrupción; el que todos estemos conscientes que tenemos que contribuir. pic.twitter.com/XtvwtK9qCp — Guillermo Villarreal (@MemoVillarreal) April 30, 2020

Visto por sectores, la caída anual más profunda la registraron las actividades secundarias, en donde se agrupan las industrias manufacturera, minera y de la construcción, entre otras. Estas actividades vieron caer su valor agregado en 3.8 por ciento respecto al mismo lapso de 2019.

En tanto, el PIB del sector servicios presentó una contracción de 1.4 por ciento a tasa anual, mientras que las actividades primarias, o agropecuarias, alcanzaron un crecimiento anual de 1.2 por ciento.

Algunos pronosticaron que sería mayor: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que afortunadamente la baja no fue mayor pese a algunos pronósticos.

"Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6", comentó.

El Mandatario comentó que siguiente trimestre será más difícil debido a pandemia, pero aseguró que se cuenta con una estrategia para reactivar la economía.

"Hay otro dato que también considero bueno, les había hablado de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo- junio- julio también si se prolonga agosto- septiembre- octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana", recordó.

"Y así vamos a inyectar recursos, para que logremos un efecto en 'V', que la caída sea de poca duración y que haya un rebote fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra. Que haya dinero para poder comprar y reactivar pronto la economía, esto acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es como hemos dicho la actividad económica que nos permite reactivar pronto la economía".