Profeco: David Aguilar Romero se pronuncia sobre acusaciones de acoso

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, declaró públicamente su disposición a colaborar con las investigaciones en su contra por presunto acoso sexual y laboral.

Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional de este lunes 26 de agosto, Aguilar Romero afirmó ser el más interesado en que se aclare la situación y se conozca la verdad detrás de las acusaciones.

Aguilar Romero, quien ha estado bajo escrutinio durante los últimos meses, subrayó que ha tomado las medidas necesarias para enfrentar las investigaciones, incluyendo la contratación de un despacho externo para su defensa.

"Yo soy el primer interesado, créanme, el primer interesado en que se conozca la verdad" , enfatizó el funcionario, reiterando su compromiso de colaborar con las instancias correspondientes, tanto administrativas como judiciales, en caso de ser necesario.

#EnLaMañanera | El director de la #Profeco, David Aguilar Romero, confirmó que es investigado por la Función Pública por presunto acoso sexual y laboral. Esto después de que en abril, su exsecretaria particular, Giovanna Salem, lo denunció https://t.co/rjzbCKMyyY pic.twitter.com/po4wrADgmC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2024

El funcionario también mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó hace dos meses que no había elementos suficientes para comprobar las acusaciones en su contra. Sin embargo, la investigación ha sido transferida a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para un análisis más profundo.

"Como es de conocimiento, hace ya casi dos meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 28 de junio, concluyó a través de una investigación que no había elementos, no los hubo para determinar que se había afectado los derechos humanos de la persona que promovió dicha acusación" , explicó Aguilar Romero.

La CNDH dio vista al órgano interno de control de la SFP, que actualmente lleva la investigación.

El pasado 20 de agosto, Aguilar Romero ofreció su plena cooperación con la SFP en la investigación.

Las acusaciones fueron hechas por Giovanna Salem, ex secretaria particular del titular de la Profeco, quien presentó audios, fotografías y chats como pruebas ante la CNDH y la SFP. Aunque la CNDH resolvió que no hubo violación a los derechos humanos, no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones de acoso sexual, y hasta el momento, ninguna autoridad especializada en equidad de género ha intervenido en el caso.

Aquí estoy nuevamente demostrando que David Aguilar Romero es un agresor y mentiroso. Los reto a que muestren evidencias como las que yo sí he demostrado y tengo mucho más. Por favor, ayúdenme a difundir 🙏 @ProcuradorPFC @SheffieldGto pic.twitter.com/1VrGgQVwso — Giovanna Salem (@GiovannaFSalem) August 16, 2024

Con información de Reforma.