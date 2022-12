Profeco señala frutas en almíbar con menos producto; "Cumplen o se retiran"

Un estudio de calidad realizado por el laboratorio de la Profeco, ha señalado a dos de las marcas reconocidas de frutas en almíbar, las cuales contienen menos gramos de lo que indican sus etiquetas, exhortando a las grandes empresas a cumplir con lo que ofrecen o serán retirados.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicará en la Revista del Consumidor de enero del 2023, 46 presentaciones de fruta en almíbar y deshidratada que han sido analizados, de las cuales el titular, Ricardo Sheffield, expuso en una entrevista la manera de operar de distintas marcas que contienen menos del margen que permite la normatividad, por lo que se les pidió corregir lo siguiente:

-Del Monte: piña rebanada en almíbar, contiene 3.4% menos de lo que dice la etiqueta.

