La invasión de lirio en la presa de La Vega, que cubre prácticamente el 100 por ciento del espejo de agua, fue denunciada esta semana ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por pescadores y ciudadanos que se autodenominan afectados por la situación.

Diversos medios reportaron desde hace un par de semanas sobre este problema ambiental en la presa ubicada en el municipio de Teuchitlán, donde la planta exótica se ha reproducido con rapidez sin que las autoridades tomen medidas para controlarla ni investigar el caso, pues este tipo de crecimiento es mayor cuando en el agua aumenta la materia orgánica disponible, como aguas negras.

"Denunciamos la omisión y falta de intervención oportuna por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para sanear la presa La Vega, que actualmente se encuentra plagada por lirio, por lo que solicitamos su intervención" , indica la denuncia ante Profepa.

"Los ciudadanos de Teuchitlán y Tala consideramos este vaso lacustre como la reserva de agua más importante de la región y de vital importancia para la diversidad ecológica de especies protegidas, como el pez Ameca, la rana y nutria, así como las aves migratorias que lo convirtieron en sitio Ramsar en 2010" .

En la denuncia hacen referencia a que existen tres cooperativas de pescadores de la presa quienes no han podido trabajar debido a que no es posible echar redes con tal abundancia de lirio, una planta originaria de la cuenca del Amazonas que en México abunda debido a que no tiene depredadores ni hay especies similares que limiten su crecimiento.

De acuerdo con activistas de Resistencia Civil por el Valle, el problema del lirio en la presa se ha incrementado desde hace tres años, pero actualmente ya se desbordó, por lo que exigieron a las autoridades locales hacerse cargo de dicho problema, pues también afecta a la fauna nativa y al turismo.

Con información de Reforma.