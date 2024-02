Profepa sigue sin darle hogar a elefanta abandonada en Jalisco

La elefanta llamada Annie, que fue reportada en estado de abandono en el municipio de Lagos de Moreno, sigue desamparada al no encontrarse un destino que garantice su tratamiento digno.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sigue realizando evaluaciones de posibles lugares que puedan acoger a Annie de manera adecuada.

Incluso, ha recurrido a las redes sociales para solicitar recomendaciones respecto a dónde podría ser trasladada la elefanta.

Se trata de una elefanta que fue encontrada esta semana por autoridades federales en una cancha de frontón, al interior de una finca, luego de denuncias ciudadanas sobre un paquidermo en malas condiciones.

Al ser inspeccionado el ejemplar por veterinarios del Zoológico Guadalajara, éstos determinaron que se encuentra en mal estado físico y anímico, atribuido a que se encuentra en un sitio no apto para las necesidades de su especie, así como al hecho de que recibe una dieta insuficiente para dotarle tono muscular y nutrientes suficientes.

Debido a ello, fue asegurada por la Profepa el miércoles, pero permanece en la cancha de frontón hasta que se encuentre un sitio apto para su talla.

"Annie no se observa en estado crítico (...) las instalaciones sin duda no cumplen de ninguna manera con los estándares para el manejo de elefantes, no cuentan con instalaciones para el contacto protegido con ella, los colmillos aparentan haber sido cortados de manera incorrecta, las uñas están gastadas o recordadas de forma inapropiada" , señaló Luis Soto, director del Zoológico Guadalajara.