Pronto vamos a poder decir que domamos la pandemia: AMLO

MÉXICO.- En este lunes donde inicia la reapertura de actividades en alrededor de 300 municipios libres de Covid-19 llamados "Municipios de la Esperanza", el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población un "último esfuerzo" para mantenerse en casa y seguir las recomendaciones de sana distancia, debido a que, aseguró, ya falta poco para declarar que se logró domar la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que ya se pasó a una fase intermedia "ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde".

"Para llegar a eso, a la nueva normalidad necesitamos seguir manteniendo disciplina, no relajar la disciplina, ya falta muy poco, tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia.

"Ya estoy a punto de declarar, porque tengo que actuar de manera precavida, se trata de una epidemia grave, pero si ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria, que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla, hacerla horizontal y que no nos rebasara y esto ¿cómo se logró? Pues con el cumplimiento de las recomendaciones, con la gente que se dejó de movilizar y debemos de seguir así hasta que las autoridades de salud nos digan "ya" en el semáforo.

"Ahora no, seguimos en rojo, ya pasamos a una fase intermedia, ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde", dijo.