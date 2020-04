Proponen cambiar para octubre el Día del Niño

Frida Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ventas de los juguetes en el País podrían caer 90 por ciento para este Día del Niño, de no postergarse la fecha para octubre.

El 30 de abril es una de las fechas importantes para la industria del juguete, pero por la presencia del coronavirus, las ventas podrían ser solo de entre 20 millones y 30 millones de dólares, mientras que para octubre se estima que habría una demanda de 300 millones de dólares, informó Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju).

Y es que de continuar la celebración en la fecha tradicional, las ventas disminuirían porque prácticamente sólo se harían virtuales.