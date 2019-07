Propone "El Bronco" Ciudad Santuario en Nuevo León

Zedryk Raziel

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Ante la emergencia causada por la permanencia de miles de migrantes que esperan en Nuevo León su trámite de asilo en Estados Unidos, el Gobernador Jaime Rodríguez propuso la creación de una Ciudad Santuario en la entidad para darles trabajo.



El Mandatario precisó que dicha zona podría asentarse en el municipio de Anáhuac y en la localidad de La Gloria, en Vallecillo.



En entrevista en Palacio Nacional, donde visitó la Secretaría de Hacienda, indicó que, para crear la "Ciudad Santuario", se requiere de una inversión pública de 3 mil millones de pesos para crear una carretera que conecte la autopista a Laredo con el puente internacional.



"Nuevo León necesita más recursos para infraestructura y menos recursos para las dádivas. Nuevo León es un estado atractivo que puede resolver el problema de migración si seguimos generando empleos; México no puede avanzar solamente con ser tránsito de los migrantes", aseveró.

"Voy a plantear una Ciudad Santuario en nuestra frontera que le pueda dar empleo a miles y miles de migrantes, pero requerimos de la inversión de infraestructura".

Rodríguez dijo que cuenta con el visto bueno de empresarios que estarían dispuestos a instalar sus empresas en esa región, contando con los beneficios fiscales del programa de zona libre en la frontera.



Los migrantes, abundó, pueden hallar trabajo en el sector agrícola.



"Yo he platicado con los grandes empresarios de Nuevo León y algunos otros de Coahuila y Tamaulipas que estarían dispuestos a establecer sus empresas en esta nueva ciudad, en donde podríamos rehabilitar más de 50 mil hectáreas de riego que tenemos en la zona y que hoy no se utilizan", afirmó.



"Nuevo León tiene una condición extraordinaria en la producción intensiva de hortalizas en donde necesitamos mano de obra, de hecho hay un déficit de mano de obra en el campo de Nuevo León, la gente nuestra se fue a la ciudad, muchos otros se fueron a Estados Unidos".



El Gobernador sostuvo que un proyecto de este tipo podría evitar en el estado una crisis migratoria como la de otras ciudades fronterizas.



"Hoy estamos con un problema, en Nuevo León se están quedando los migrantes que son rechazados en Estados Unidos y yo no quiero tener el problema que tiene Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Obregón y Ciudad Juárez. Creo que podríamos hacer eso, tener una ciudad planeada desde ahorita y que vaya creciendo en base a la necesidad que se tenga en la zona", expuso.



"Tenemos agua, gas que traemos de Houston, tenemos las dos plantas generadoras de energía más grandes de este país, energía eólica en esa zona, tenemos todas las condiciones para hacerlo".