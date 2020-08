Propone titular de Semarnat crear una Ley de Consulta Indígena

Jorge Ricardo

MÉXICO.- Tras ser exhibido criticando a la "Cuarta Transformación", el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, reapareció en un foro virtual sobre pueblos indígenas, en el que omitió cualquier referencia a sus dichos e incluso se desconectó antes de que el encuentro terminara.

En una grabación hecha pública el jueves, Toledo acusó grandes diferencias al interior del gabinete y señaló al Jefe de la Oficina de presidencia, Alfonso Romo, y al Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, de operar para grandes empresas y de bloquear la línea ambiental, la transición energética y la agroecología.

"No debemos idealizar la 4T, es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente", sostuvo.

En el foro de hoy, el funcionario, quien como titular de la Semarnat ha sido criticado por la facilidad con que ha la dependencia ha autorizado megaobras que impactarán el medio ambiente y los territorios indígenas, abogó por crear una Ley de Consulta Indígena para que ningún proyecto se imponga y afecte los territorios de los pueblos.

"No es posible que en este país, con apenas 200 años de antigüedad como sociedad y quizás como cultura, se intente implantar cualquier proyecto afectando culturas que tienen cientos, miles, años de antigüedad, como el caso de los mayas o de los huastecos. Es un acto de elemental justicia el consultar a los pueblos cuando se va a implantar un proyecto de gran envergadura", afirmó.

Comunidades indígenas permiten preservación de áreas naturales

"No podemos olvidar que si hoy estamos conservando 30 millones de hectáreas (naturales) ha sido justamente porque la presencia de las comunidades indígenas permitió la preservación de porciones importantes de vegetación y de sus especies de flora y fauna", puntualizó Toledo.

Activistas y representantes de organizaciones han acusado a la Secretaría a su cargo de haber autorizado megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, sin haber concluido las consultas indígenas y exigir los estudios completos de impacto ambiental.

Toledo participó en un foro organizado por la Semarnat, conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, y se desconectó antes, aunque al final no hubo tiempo para preguntas.