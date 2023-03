Proponen crear lista de deudores alimentarios

Este viernes, la Secretaria de Las Mujeres, Graciela Buchanan, y la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Paula López, presentaron tres iniciativas para crear listas de registros de deudores alimentarios.

Con la iniciativa de crear las leyes del Registro Estatal de Deudores de Alimentos, la del Registro Estatal de Agresores y la del Registro Estatal de Violentadores Familiares, Buchanan dijo que con al crear estas tres nuevas leyes se busca proteger a las mujeres y sus hijos ante violencia familiar, agresiones sexuales o el no pago de alimentos.

Padres incumplidores pagarán con terapia

Agregó que al establecer esos registros, los padres incumplidores serán expuestos y no podrán salir de esta situación sin antes ir a terapia y realizar el pago de sus adeudos alimentarios y con las penas por las agresiones sexuales.

"El Instituto Estatal de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres estamos presentando tres iniciativas de ley que son fundamentales para combatir la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas", expresó.

¿En qué afectará a los padres que no cumplan con sus pagos?

Un deudor de alimentos no podrá obtener créditos bancarios, hipotecarios, no debe de tener créditos comerciales, ya que su primera obligación es cumplir con el pago de alimentos y por eso es importante tener un registro de estos deudores que no van a poder salir de éste, y que van a tener impedimentos para salir del país, para tener una licencia, indicó la Secretaria de Las Mujeres.

Registro de violentadores, en qué consistirá

Agregó que, de aprobarse por el Congreso, el Registro Estatal de Violentadores Familiares será el primero a nivel nacional, tendrá como objetivo el que las personas que hayan sido condenadas tanto en la parte civil, como en la penal, no puedan salir de este registro, que es privado, hasta que no cumpla con la pena, con la medida que se le dio, y que vaya a terapia para que se regenere.

En cuanto al Registro de Violentadores Sexuales que a quien haya sido condenado por una agresión sexual, además de la pena que se le imponga, tendrá que rehabilitarse.

Delitos familiares, número 1 en Nuevo León

La Secretaria dijo que en Nuevo León el delito de violencia familiar es el número uno y, en materia familiar, los casos de deudores alimentarios son casi también el más recurrente.

"Tenemos que lograr también que las mujeres sean independientes en materia económica para que no se mantengan, por dependencia económica, padeciendo violencia", señalaron.

Finalmente, las Diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes y Norma Benítez, ofrecieron darle celeridad al dictamen de esas iniciativas y, por ello, que el lunes, cuando se turnen al Pleno, pedirán que se remitan a comisiones con carácter de urgente.

