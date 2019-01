Guía básica: ¿Cómo rechazar una propuesta de matrimonio?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Melissa N. tenía 23 años se la pasaba esperando el momento adecuado para romper con su novio de cuatro años cuando de repente él le propuso matrimonio en 2006. Parecía que cada vez que ella intentaba terminar la relación, el novio recibía alguna mala noticia, como problemas de salud, emergencias familiares, etcétera. Entonces ella se veía forzada a posponer su decisión.

"Entonces un día cuando íbamos a Walmart, en el coche de mi mamá porque nosotros no podíamos comprar uno, él se recargó en la ventana y con una mano en el volante me dijo: ¿qué te parece que si el próximo año, a esta misma hora nos casamos?", dijo Melissa, quien prefirió que no diéramos su apellido por cuestiones de privacidad.

"Melissa terminó la relación un mes después. "Sabía que no podía pasar el resto de mi vida con él"

Melissa entró en estado de shock, "pero no en el buen sentido". "Me quedé callada lo que pareció una eternidad, pensando en lo embarazoso de la situación y en lo enojada que estaba por lo que él me había propuesto", dijo.

Melissa le preguntó que si hablaba en serio. Él dijo que sí. "Me dijo que habíamos estado juntos tiempo suficiente y que probablemente había llegado el momento", contó a HuffPost. "No puedo recordar lo que dije pero era algo así como, ya veremos. Dentro de mí estaba muerta de pánico pensando en cómo le haría para cortarlo".

También te puede interesar: Mujeres gastan menos en el regalo de Día del Amor

"Melissa terminó la relación un mes después. "Sabía que no podía pasar el resto de mi vida con él", dijo.

No es fácil dar respuesta a una solicitud de matrimonio no deseada en el momento, especialmente si no la esperabas, como sucedió en el caso de Melissa. Pero en un mundo ideal, el mejor momento para hablar de tus sentimientos sobre el matrimonio con la pareja es antes de que se lleve a cabo la propuesta, informó Excelsior.

Las propuestas pueden agarrar con la guardia baja a la chica o al chico pero con más frecuencia de lo pensado, la idea del matrimonio es algo de lo que ya se ha hablado", dijo Amber Harrison. "Si crees que tu pareja está planeando hacer la propuesta; es decir, han estado hablando de matrimonio, te ha dado algunas pistas o te ha preguntado sobre tu talla de dedo, y sabes que que no puedes aceptar, entonces es el momento de hablar.

"Lo peor que puedes hacer es permitir que tu pareja haga la propuesta cuando sabes que vas a rechazarla".

Si la propuesta se hace frente a amigos o familiares, Harrison dice que no deberías decir que sí en el calor del momento si en el fondo de tu corazón saber que tu verdadera respuesta es "no".

"Es muy tentador decir que sí", explicó Harrison al HuffPost. "Pero lo más probable es que sientas la presión de dar respuesta a la expectativa del público, y salvar a tu pareja de cualquier situación embarazosa. Mejor abraza a tu pareja y mientras estás cerca dile que hay que hablar en privado. Una vez lejos del público, puedes dar a conocer tus verdaderos sentimientos".

Si tu pareja hace la pregunta en privado, puedes hablar abiertamente sobre tus sentimientos en el momento. Hay que ser directos pero amables y gentiles a la hora de rechazar, dijo la experta en bodas de WeddingWire, Anne Chertoff.

"Sé honesta en tus razones para decir que no. ¿No quieres casarte nunca? ¿No han hablado seriamente de finanzas, hijos, etc, y eso te hace reflexionar en el momento? Cuando no hay disposición de aceptar la propuesta en el momento, la situación es muy diferente de cuando no se quiere pasar el resto de la vida con esa persona".

Estas conversaciones tienen que darse cara a cara y no por email, mensajes, o por teléfono, a menos de que sientas que decir que no te pone en peligro.

Si no estás lista para casarte con esa persona pero piensas que más adelante sí, puede haber esperanzas para la relación. Pero todo depende de las razones para declinar la petición, dice Harrison.

Si en verdad crees que quieres casarte con esta persona pero que aún es demasiado pronto, o existen otros factores que necesitan resolverse antes de aceptar la propuesta, entonces sí, definitivamente hay esperanzas para esta relación", dijo Harrison. "Si quieres que la relación se mantenga, asegúrate de dejar eso en claro. También hay que aprovechar la situación para hablar de las cosas que impiden que aceptes".

Pero tienes que saber que la relación puede enfriarse a causa del rechazo.

"Existen suficientes probabilidades de que el rechazo pueda lastimar tanto a tu pareja que los sentimientos nunca lleguen a desaparecer, y eso será el fin de la relación", agrega Harrison. "Si rechazas una propuesta porque no te ves casándote con esta persona, entonces la relación muy probablemente terminará".