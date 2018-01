Acabaremos con la guerra contra el narco en 3 años: AMLO

Agencia

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, prometió terminar con la guerra contra el crimen organizado en tres años y "conseguir la paz" en el país.

El dos veces candidato a la Presidencia presentará el jueves su estrategia en materia de seguridad 2018-2024, así como al que sería el titular de la secretaría en caso de ganar la elección, además de que prometió crear un consejo para enfrentar los problemas en la materia, informa el portal Milenio.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Izamal, Yucatán, López Obrador aseguró que "en muy poco tiempo" comenzarán a reducirse los índices delictivos.

También te puede interesar: Asesinan a balazos al alcalde de Petatlán, Guerrero

"Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados (...) A mitad del sexenio ya no hay guerra, y vamos ya a tener una situación totalmente distinta. En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo, y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, van a ir bajando la delincuencia en el país", aseguró el tabasqueño.

Luego de los asesinatos recientes de aspirantes a presidentes municipales y otros cargos en diversas entidades, López Obrador descartó temer por su vida.

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, yo no le hago mal a nadie, por eso yo no traigo guardaespaldas, carros blindados, ando solo", destacó.

De acuerdo con el conteo de Milenio, 2017 fue el segundo año más violento de la narcolucha, sólo detrás de 2010, lo que el aspirante único a la candidatura presidencial por Morena-PT-PES calificó de "muy grave".