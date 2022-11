Pros y contras del factoraje financiero

El factoraje financiero puede ser una herramienta super útil para aquellos dueños de empresas que no conozcan este método y, por consiguiente, deban esperar religiosamente las fechas pautadas para cobrar su dinero.

De acuerdo con el estudio, el crecimiento de popularidad que viene gozando se debe a que sirve para evitar las demoras en los pagos que tanto perjudican a los pequeños y medianos emprendimientos.

Pero es mucho más que eso, porque el factoraje financiero lleva una serie de ventajas y desventajas muy importantes a considerar antes de contactar a una empresa que realice factoring. A continuación, te contaremos todo esto y más.

¿Qué es el factoraje financiero?

Al hacer referencia a este concepto, hablamos del sistema de financiación cortoplacista que permite cobrar por adelantado facturas, cuya fecha de cobro sea dentro de más tiempo, convirtiendo deudas en dinero en efectivo. Tal y como detallaremos más abajo, una de las ventajas destacadas es que son procedimientos en los cuales la velocidad hace la diferencia, siendo más convenientes que sacar un préstamo en el banco que podría demorar meses hasta ser aprobado. Al pedir pocos requisitos y ser altamente eficientes, son una gran vía para que las PYMEs obtengan liquidez y sean capaces de afrontar nuevos desafíos antes que el resto.

A partir de las compañías de factoraje financiero, es sencillo contratar a una de ellas y aplicar el sistema tanto en exportaciones como importaciones. Adquiriendo los servicios de una confiable como Mundi, tú y tu PYME tendrán la facilidad de adelantar la cobranza de las facturas y solventar los costos de producción, pagarles a proveedores, empleados, etc.

Por esto y otros motivos el factoring hace que las pequeñas y medianas empresas obtengan una ventaja clave a la hora de competir con el resto.

Ventajas

· Rápida obtención de liquidez

Usualmente los mecanismos de pago a proveedores son realmente lentos, y lamentablemente no es raro que se extiendan incluso más de lo que la ley permite. Con el fin de evitar la odiosa espera, el factoraje se presenta como la opción salvadora. Por eso, cuando las pequeñas y medianas empresas precisan dinero YA y deben aguardar para cobrar las facturas, necesitan recurrir a compañías especializadas en factoring que lo que harán es cobrarlas casi inmediatamente.

Aunque es verdad que dichas organizaciones se llevan una parte a modo de comisión (y es que de algo tienen que vivir), no dejan de ser un recurso super válido por la velocidad a la cual responden y satisfacen los deseos del cliente.

· Gestión de facturas tercerizada

Por más que un porcentaje se lo quede la empresa de factoraje, lo mejor es que los clientes se ahorran tiempo y dinero en la gestión de las facturas. Esto ocurre porque la entidad financiera se responsabiliza por completo del proceso.

· Asesoramiento comercial y financiero

Al seleccionar el factoring, la entidad financiera escogida comienza a efectuar un estudio para determinar detalladamente hasta qué punto tanto el potencial cliente como sus proveedores tienen buen nivel de solvencia. Este paso es clave porque según los resultados saben si el negocio les es rentable o no. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pasan a brindarle asesoramiento financiero y comercial.

· No es una deuda

Si no estás muy empapado en el tema y te inquieta que sea una deuda futura que pueda poner en riesgo tu emprendimiento, debes quedarte tranquilo porque no tiene nada que ver con eso. No es otra cosa más que un sencillo intercambio de los derechos de cobro, de manera que en ningún momento se crea deuda alguna.

Por ende, tu PYME no va a tener dificultades cuando quiera pedir un crédito bancario en el futuro puesto que el factoring no afecta los estudios de solvencia que los bancos llevan a cabo.

Desventajas

· Altas comisiones

Como punto negativo, podemos mencionar las comisiones de las organizaciones de factoraje. Igualmente vas a tener la opción de comparar entre las más competitivas del mercado para ver cuál te ofrece un mejor trato. Además, otra cosa relevante es que se podrían cobrar comisiones extra en caso de que venza un crédito.

· Puede perjudicar la imagen

Para evitar el perjuicio a la confianza que puede significar el factoring, es tan sencillo como realizarlo a modo secreto para que no se entere nadie más que la entidad y la PYME.