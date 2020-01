Protestan en contra del matrimonio igualitario en Veracruz

Veracruz.- Grupos religiosos y organizaciones protestan en el Congreso de Veracruz contra la legalización de los matrimonios igualitarios en la entidad.

La iniciativa propuesta desde marzo del año pasado por la diputada de Morena, Mónica Robles, que no ha sido discutida.

El matrimonio igualitario está contemplado en la iniciativa de Reforma al Código Civil, que data de 1932, y que de acuerdo con la propuesta, "se sugiere actualizarlo".

Los inconformes se manifiestan a las afueras del Palacio Legislativo, en Xalapa, donde personal de seguridad les niega el acceso al recinto.

"¡No a la reforma! ¡Respeto a los niños", se lee en una de las pancartas.

También te puede interesar: Cinco de cada 10 personas en México no hacen nada de ejercicio

A gritos, los integrantes de iglesias y organizaciones pro familia rechazaron la propuesta que permitirá la unión legal de personas del mismo sexo.

"Apoyemos el derecho de niñas y niños en adopción de tener un padre y una madre", añadieron en sus protestas.

El diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, reiteró su postura en contra del matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo y la adopción de menores por parejas del mismo sexo.

"La reforma no tiene que pasar, no pasará, no es una postura en contra de alguien, es en favor de la familia, que quede muy claro, porque la naturaleza no da no lo puede otorgar un Código, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, eso es lo que vamos nosotros a respaldar", dijo el legislador a los manifestantes a las afueras del Congreso.