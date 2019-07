Protestan investigadores por recortes

Iris Velázquez

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Estudiantes y profesores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) solicitaron se reviertan medidas de austeridad, al aseverar que han repercutido en el funcionamiento y viabilidad de la institución.



Este martes realizaron una protesta afuera de Palacio Nacional con carteles en los que mostraban las áreas afectadas por el recorte.

Los inconformes entregaron una carta, dirigida principalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que exponen la importancia de que este centro creado hace 58 años cuente con recursos suficientes para operar.

En la misiva, firmada por miembros del Consejo Académico Consultivo (CAC) e investigadores, se apunta que de este sitio egresan profesionales altamente especializados con grados de maestría y doctorado, además de sumar aportaciones a la ciencia y tecnología del País.



En vez de hacer recortes, consideraron, se deberían de hacer inversiones hacia este sector.



"Desafortunadamente, en los últimos 10 años, la inversión en ciencia y tecnología se ha reducido en forma dramática. Aunado esto, las medidas tomadas por el actual Gobierno federal están afectando considerablemente el funcionamiento y la viabilidad de esta institución", expusieron.



"Se han aplicado recortes, se han reducido considerablemente las percepciones y se han eliminado las prestaciones de los trabajadores del Cinvestav, incluidos los investigadores".



De acuerdo con los inconformes, las medidas de austeridad han afectado 19 conceptos que forman parte de los ingresos de los investigadores.



Entre éstos, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, que refirieron, protegía a quienes trabajan con materiales peligrosos como organismos patógenos, compuestos radioactivos o tóxicos y con equipos de emisión de altas energías.



También reclamaron que les hayan eliminado los viajes al extranjero para realizar actividades académicas.



"Las medidas tomadas no sólo no estimulan, sino que afectan drásticamente a la educación especializada, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación", indicaron en el escrito.



"El Cinvestav se encuentra en riesgo de no poder cumplir con los objetivos de calidad y excelencia que requiere un País: su presupuesto, reglas de operación, salario de sus investigadores no son adecuados para competir y aportar conocimiento de vanguardia que permita solucionar adecuadamente los problemas del País".



Los científicos no somos una comunidad privilegiada, añadieron, al contrario, "trabajamos arduamente para contribuir al desarrollo de nuestro País".



Por ello, solicitaron la exención al Cinvestav de la publicación de la Ley de Remuneraciones, al subrayar que entre sus cláusulas contempla la posibilidad de exentar a aquellos trabajos con alta especialización, cuyo desempeño exige una preparación, formación y conocimiento excepcionales.



También pidieron que se mantengan los apoyos a la ciencia de las fundaciones privadas y que se reviertan los recortes, aseverando que no hay incrementos en la operación de este centro desde 2013.



El Cinvestav cuenta con 632 investigadores, tiene 10 unidades localizadas en ocho estados y realiza trabajos en áreas biológicas, tecnológicas, humanidades y ciencias exactas.



Ha sido considerado como el mejor centro de investigación del País, dentro de los mejores de América Latina y el número 109 en el mundo.



"Estos resultados han sido posibles gracias a que la inversión del Estado en infraestructura física y humana ha sido aprovechada eficientemente para realizar un trabajo de excelencia por parte de la comunidad del Cinvestav", apuntaron.



La carta también es dirigida a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.