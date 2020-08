El proveedor de VisitMéxico demandó a Miguel Torruco ante la SFP

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, fue demandado este lunes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por Sergio Loredo, director de Tecnocen.com, proveedor de tecnología del portal VisitMéxico.

El empresario asegura que Torruco lo culpó de hackear la principal página de promoción turística del país. Esto, al referirse a una entrevista que dio el funcionario a Joaquín López Dóriga el pasado 7 de agosto, en el que el secretario señala que "unos proveedores de Braintivity (concesionaria de VisitMéxico) empezaron a tener una serie de decisiones… y optaron por hackear la página, robarse prácticamente los dominios".

Tras deslindarse de las traducciones al inglés que aparecieron en el portal en los últimos días y que fueron motivo de burla en redes sociales, la Sectur presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos ilícitos y daños relacionados con VisitMéxico, pues afirmó que tratan de dañar su imagen y la del portal.

Visit Warrior, New Lion, Jumpsuit and Little Jump. Visit Mexico.



Gracias, @SECTUR_mx.#SátiraSurrealista de @vampipe#Latinus #InformaciónParaTi pic.twitter.com/NWym0fag9X