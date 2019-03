Las cosas continuarán igual con AMLO, recrimina Marichuy

Agencias

México.- María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, exprecandidata independiente a la presidencia señaló que los megaproyectos anunciados por el Gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto en Santa son la continuación del despojo de las tierras a los pueblos indígenas de México.

En entrevista con Sin Embargo, la vocera del Concejo Nacional Indígena también consideró que las consultas están “amañadas”, preparadas para que las personas digan “sí”.

“Todos esos proyectos son la continuación, es el despojo, están pensados para fortalecer al gran capital y no pensados para beneficio de los pueblos”, dijo Marichuy en entrevista.

“Yo digo que las consultas están amañadas, la gente de las comunidades a veces ni sabe qué les están preguntando, las amañan de tal manera que solamente es una respuesta, no viene una explicación, nada más viene que va a traer beneficios, pero no les dicen que ya no van a tener agua, bosques, animales, eso no se dice y se debería de decir para que fuera realmente una consulta bien”.

Marichuy también habló acerca del asesinato del activista Samir Flores en la tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno.

Asegura que lo que le pasó “es un aviso de que todo esto va a continuar, todos los proyectos que ya vienen encaminados, el despojo, la apropiación de las aguas, de los bosques, de las tierras y que quien se oponga nada más lo van a hacer a un lado y van a continuar”.

El 20 de febrero, Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos, fue asesinado a balazos a fuera de su casa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de Samir y calificó el hecho como “desafortunado”, sin embargo, continúo la consulta en torno a la termoeléctrica de Huexca, la que posteriormente ganó el “sí” con el 59.5 por ciento de los votos.

En tanto, Uriel Carmona, fiscal general de Morelos declaró que las líneas de investigación del crimen está relacionadas con delincuencia organizada, de grupos que apoyan la entrada en operación de la termoeléctrica, o probable intervención de políticos de todos los niveles.

Para Marichuy, vocera del Concejo Nacional Indígena, una organización vinculada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la condena que hizo el Presidente frente al asesinato de Samir es insuficiente. Esta claro, dice, “se ve hacia dónde va caminando este Presidente porque si él quisiera paraba todo (megaproyecto) para beneficiar al pueblo, pero es muy claro que no le interesa la vida de las comunidades”.

En octubre de 2017, la indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, inició su campaña para convertirse en candidata independiente a la presidencia, respaldada por el Concejo Indígena de Gobierno. Sin embargó, solo logró cerca de 250 mil firmas de las 866 mil que el Instituto Nacional Electoral exigía para validar el registro.