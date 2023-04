¿Qué aerolíneas son más convenientes si viajas con mucho equipaje?

Viajar en avión a muchos de los increíbles destinos nacionales e internacionales que siempre soñaste ahora es mucho más simple, ya que hay una gran variedad de opciones de vuelos y aerolíneas que ofrecen los precios más bajos a la hora de trasladarte.

Además de las empresas tradicionales, aparecieron ya hace un tiempo las aerolíneas de bajo costo o también conocidas como low cost, y de esta forma viajar ya no sólo quedó destinado para un grupo reducido de turistas que podían afrontar los altos costos de los vuelos, sino que al ser los valores más accesibles, muchas personas comenzaron a planificar viajes dentro del país o incluso a destinos internacionales cercanos.

Si estás planificando tus próximas vacaciones es importante que conozcas cuáles son los servicios que ofrecen las distintas aerolíneas. Obviamente que dependiendo del destino elegido, tendrás más y mejores opciones. No es lo mismo realizar un viaje largo, de más de 10 horas, en los que por lo general se utilizan aerolíneas internacionales, las cuales cuentan con una mayor cantidad de servicios, que tomar un vuelo nacional o regional que dure no más de dos horas.

Pero si lo que verdaderamente te interesa es conocer nuevos destinos y no gastar todos tus ahorros para hacerlo, hay muchas formas de economizar tu estadía consiguiendo vuelos baratos . Investiga en algunos de los tantos motores de búsqueda, compará precios y alternativas y no te quedes sin las vacaciones que tanto soñaste.

Características y servicios de las aerolíneas low cost

Este tipo de compañías surgen bajo el precepto de ofrecer mejores precios en sus distintos vuelos pero tienen una particularidad especial, poseen servicios limitados en comparación con las compañías regulares.

¿Qué aerolíneas son más convenientes si viajás con mucho equipaje? (Cortesía)

Para tener en cuenta, las empresas de vuelos low cost, por lo general no ofrecen servicios de comida, no aceptan cambios de fecha ni devoluciones, no permiten llevar más de un equipaje de mano, en caso de querer hacerlo se deberá abonar un costo adicional por ello y además suelen salir y llegar de aeropuertos más pequeños que no siempre están cerca de las ciudades, por lo que se deberá sumar un costo adicional de traslado.

Quizás esto no te resulte un problema ya que los destinos que operan las líneas de vuelos de bajo costo manejan más bien distancias cortas, a través de vuelos locales o internacionales cercanos, aunque empresas como Interjet han ido sumando destinos internacionales. Esta es una compañía con una gran cantidad de rutas en México, pero asimismo posee varios destinos en Estados Unidos, Canadá y Centro y Sudamérica.

· Cantidad de equipaje permitido

Si tu idea es viajar con mucho equipaje, tené en cuenta que la mayoría de las aerolíneas de bajo costo permiten solo un bulto por persona que no podrá ser despachado en la bodega. En caso que tu equipaje exceda el peso y el tamaño permitido, se deberá abonar un monto extra que encarece bastante el valor del vuelo y casi no tiene diferencias con los servicios que ofrecen las compañías tradicionales que dentro del valor del vuelo ya tienen establecido un equipaje de mano y otro para despachar, por lo general de hasta 8 o 10 kilos.

En este sentido, si hay una diferencia entre aerolíneas como la que marca el valor a pagar y si no querés terminar pagando un vuelo mucho más caro, tendrás que ajustar tu equipaje a las condiciones que establece la empresa. Algo importante a tener en cuenta es que las aerolíneas low cost suelen ser más estrictas a la hora de realizar el embarque, cuando pesan y controlan las dimensiones de las valijas.

¿Qué aerolíneas son más convenientes si viajás con mucho equipaje? (Cortesía)

Aunque en los últimos años, ya casi no hay diferencia entre una opción u otra, porque las aerolíneas regulares han comenzado a facturar también el peso extra que se lleva, y anteriormente se podía despachar hasta 32 kilogramos, actualmente casi todos los boletos establecen un máximo de peso permitido.

Sin embargo, te sugerimos que si necesitas llevar un gran volumen de equipaje, ya sea porque te vas por muchos días o simplemente porque te gusta llevar mucho equipaje, la opción más rentable es la de volar con compañías aéreas regulares, que manejan aviones de gran tamaño, poseen más espacio y por consiguiente los precios por bulto son muchas veces más económicos.

· Disposición en el avión

A diferencia de las grandes aerolíneas, las compañías low cost como Interjet, no manejan tipos de clase dentro del avión. Los asientos no están divididos en business, preferencial o primera clase, aunque muchas ofrecen a aquellos pasajeros que deseen pagar un poco más las primeras filas al inicio del avión.

Asimismo, si bien son aviones más pequeños, suelen caber mayor cantidad de pasajeros porque el espacio destinado para cada asiento es más pequeño que en las compañías regulares. Al estar pensados para viajar de menor distancia, se reclinan menos y poseen menos espacio para colocar las piernas.

· Diferentes tipos de vuelos

Las aerolíneas tradicionales por lo general ofrecen vuelos de larga distancia y con escalas, mientras que las de tipo low cost, se manejan más a destinos de corta distancia por lo que no es necesario establecer ningún tipo de escalas. Un punto a favor para las empresas de bajo costo que, al ofrecer vuelos directos se reduce el riesgo de perder equipaje.

Si decides volar por una compañía low cost pero tu destino no se encuentra disponible desde el aeropuerto al que debes salir, se pueden combinar dos aéreos y llegar al destino deseado creando tu propia escala. Ten en cuenta que muchas veces los vuelos se retrasan por lo que no es conveniente sacar los vuelos muy pegados para no correr el riesgo de perderlos. En ese caso es preferible esperar en el aeropuerto y perder allí algunas horas que tener que pagar un vuelo nuevamente.