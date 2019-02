Se viralizan respuestas de aspirantes para integrar la Comisión de Energía

Agencias

México.- En la Comparecencia de aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ante la Comisión de Energía, senadores demostraron su poca experiencia en materia eléctrica contestando con bromas y evadiendo cuestionamientos.

Durante su comparecencia ante el grupo parlamentario, el candidato Jorge Amaya Mendívil, quien iba por un puesto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no supo contestar cuando la senadora panista Xochitl Gálvez le preguntó: ¿qué es un CEL? Él solo levantó su celular y contestó "esto es un cel".

Mientras que el senador priista Mario Zamora preguntó al ingeniero químico Ángel Carrizales López, propuesto para el lugar que ocupó Jesús Serrado, qué es y cuáles son las funciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) — órgano encargado de controlar el sistema eléctrico nacional y operar el mercado eléctrico mayorista—, pero el candidato admitió que no lo sabía.

También te puede interesar: Expresidentes favorecieron a privados a costa de crecimiento de CFE: Bartlett

Ante tales respuestas, los senadores que estaban presentes comentaron "Queremos hacer una pausa a los aspirantes que están participando porque ya estamos aquí como en una ´pachanga´".

Xochitl estuvo de acuerdo con lo mencionado y comentó que los candidatos no habían respondido nada.

"Las preguntas que he hecho son meramente técnicas y no hubo respuesta. Entonces no me parece que me digan que les estamos faltando al respeto cuando son candidatos para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía", señaló la senadora de Acción Nacional.

El presidente de la Comisión y Senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana, argumentó que los conocimientos técnicos “pueden ir aprendiéndolos en el camino”.

El ridículo por partida doble: el aspirante propuesto por @lopezobrador_ para comisionado de la @CRE_Mexico que no sabe qué es un CEL, y el senador de Morena, Armando Guadiana, que dice (así muy indignado) que "no tiene por qué conocer el término": @AleEsat



(vía @DDConfianza) pic.twitter.com/APYjwoWvJ1 — etcétera (@revistaetcetera) 14 de febrero de 2019

El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, criticó en entrevista con El Financiero los perfiles de las personas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la delegación; opinó que no son expertos en electricidad y que dejarían en desventaja al sector energético.

Aunque el comisionado reconoció el perfil técnico de los candidatos, dijo que los perfiles se ven “muy cargados hacia los hidrocarburos” y continúo: “prácticamente no identificamos expertos en electricidad y creo que eso es algo que se necesita mucho para las complejidades del mercado”.

De los 12 candidatos para ocupar las cuatro vacantes del CRE, siete son ingenieros químicos y diez de ellos son ex trabajadores de Pemex.

(Con información de Sin Embargo e Infobae)