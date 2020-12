Esto es lo que debes saber y hacer si hay un paciente de covid en casa

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud Federal ha confirmado, hasta la fecha, más de 1 millón 150 mil casos de Covid-19 en el Estado, de los cuales sólo 10 por ciento ha requerido de hospitalización, el resto ha llevado un tratamiento ambulatorio, es decir, en casa o han tenido asintomáticos.

Lo primero: No entres en pánico

Con los cuidados adecuados y adoptar algunas medidas de prevención ayudarán a mantener al virus SARS-CoV-2 a raya, mientras tu familiar se recupera.

Una habitación exclusiva

Es necesario mantenerlo en aislamiento dentro de casa, que tenga una habitación exclusiva para él, de preferencia que tenga buena ventilación y lo ideal, con su propio baño.

Si hay un solo sanitario en casa, es importante tener un atomizador con agua clorada para que el propio paciente desinfecte el cuarto de baño después de utilizarlo.

El investigador de la UdeG Jorge Hernández Bello, recomienda que si el baño está afuera de la habitación o solamente hay un baño en casa, que salga con cubrebocas, y haga una limpieza adecuada de todos los lugares que haya tocado este paciente"

No lo olvides, el aislamiento es la clave

La clave para evitar la propagación del virus en el hogar cuando hay un paciente Covid-19 es el aislamiento.

Mantén siempre la puerta cerrada de la habitación de la persona infectada.

Tener un recipiente de basura, de preferencia con tapa, para que ahí deposite sus desechos.

Deberá tener su plato, vaso y cubiertos exclusivos para él. No los mezcles con el resto.

Su alimentación debe ser balanceada

Cuida su salud mental, aunque esté aislado habla con él o ella, pregúntale cómo está, cómo se siente y está atento a sus necesidades.

Dale ánimo, que sienta que todo estará bien y que, aunque está aislado, sigue siendo parte importante de tu familia.

¿Y los demás?

No es necesario traer el cubrebocas puesto en todo momento, pero sí es indispensable que lo tengan a la mano, pues si el paciente sale de su habitación, todos deberán colocarlo de manera correcta, recuerda: tapando nariz y boca.

Cuidador único

Es recomendable que las labores de cuidado estén a cargo de una persona o dos personas que se turnen. Quienes estén en contacto con el paciente deben tomar en cuenta lo siguiente.

Dejar los alimentos en una mesita en la entrada de la habitación, avisarle al paciente y que éste salga a recogerlos.

Lavar muy bien los platos y todos los utensilios que vaya a usar el paciente. Se puede utilizar unas gotitas de cloro para asegurar la desinfección.

La ropa de cama y del paciente deberá lavarse aparte.

Cuando vayas a hacer el aseo del cuarto del enfermo es importante que utilices cubrebocas y guantes para la manipulación.

Otras preguntas

¿Tienes más dudas?, tranquilo, el investigador de la UdeG, Jorge Hernández Bello, te ayudará a resolverlas.

Yo paciente, ¿debo usar cubrebocas cuando estoy en la habitación aislado?

No necesariamente, si la habitación está bien ventilada, si no se tiene tanto síntomas como flujo nasal o estornudos, no sería un requisito traerlo en todo momento; pero si tiene mucho estornudo y la habitación no está completamente aislado deberá usarlo. Si sale de la habitación, es obligatorio.



¿A través de las heces y la orina se puede transmitir el virus?

No se ha comprobado, se han hecho algunos estudios en drenaje, en heces, en los cuales se ha identificado el virus en heces, pero eso no significa que el virus esté activo, hasta ahorita no se han visto casos por infección fecal.



¿Debe el paciente tener su propio champú o jabón?

El jabón es de uso personal, el champú se puede compartir no son cuestiones en las que se pudiera tener un mayor riesgo y, obviamente, si lo va a utilizar, limpiar todo lo que use el paciente se tiene que desinfectar.

Se sugiere que el paciente tenga en la habitación todo lo que necesite: su cepillo de dientes, su jabón, su toalla, su pasta de dientes y solamente bajo la circunstancia de salir, llevarlo consigo y regresarlo a la habitación.



¿Cómo debo manejar la basura?

Al momento de llegar al límite, no se recomienda que una bolsa esté a más de 3/4 de llena, cerrarla, amarrarla muy bien y desecharla como cualquier otra basura. Si es posible se puede rociar un desinfectante antes de mandarla al carretón.