‘¡Que se quiten la capucha!', AMLO pide protesta pacífica por el 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las mujeres que se movilicen este 8 de marzo a que lo hagan de manera pacífica, no dañen monumentos y no se cubran con "capuchas".

En su conferencia mañanera, dijo que los manifestantes deben ser responsables y apostar por la resistencia civil pacífica, en lugar de confrontarse con la autoridad, porque en la actualidad hay plena libertad de expresar inconformidades.

"Aprovecho también para hacer un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo, porque en nuestro País no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación ni de expresión, como era antes” .